Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.

с чего всё началось

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Наука Панацея от коронавируса найдена в шелковичных червях Белок, полученный из личинки шелкопряда, будет положен в основу высокоэффективной и недорогой вакцины от коронавируса нового типа.

Единоборства Младший Емельяненко остался должен Чечне Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым. 3

Космос Найдена планета, повысившая шансы найти разумную жизнь Британские астрономы из Уорикского университета выступили с заявлением, что они открыли планету с потенциально пригодными для жизни условиями.

Общество Дегтярев усилит контроль за лесовосстановлением в Хабаровском крае Власти Хабаровского края усилят контроль за восстановлением лесов в регионе после жалоб жителей на некачественную работу в этом направлении, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев журналистам в среду. 8

Происшествия Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники. 58

Общество Екатеринбургского активиста Ширшикова отправят в колонию-поселение Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил наказание активисту Ярославу Ширшикову. Он проведет семь месяцев в колонии-поселении. 3

Политика Мишустин планирует посетить Дальний Восток Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства. 103

Единоборства Яир Родригес снят с боя против Магомедшарипова Бой между Родригесом и Магомедшариповым должен был состояться еще в 2018, однако и тогда травма вынудила мексиканца сняться с боя.

Происшествия На Кубани за сутки подтвердилось 117 случаев коронавируса В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 117 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписали из больниц 104 человека, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф В оперативном штабе региона уточнили, что заболели 67 женщин и 50 мужчин. 1,3K

Политика МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok Стоит отметить, что Ван Вэньбинь прокомментировал требование президента США Дональда Трампа о приобретении социальной сети TikTok корпорацией Microsoft или другой американской компанией. 47

Кино «Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии. 1

Происшествия Взрыв в Бейруте повредил судно с российскими моряками В порту Бейрута остается брошенное судовладельцем судно с российским экипажем.

Экономика Хабаровский край набрал 8 млрд кредитов за время работы Фургала Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал увеличил общую сумму кредитов за годы своей работы на посту главы региона на 8 млрд рублей. 35

Космос Малахов курган— астрономическая обсерватория Хорошо, если звездное небо не закрыто высокими домами или деревьями, если мы находимся на возвышенности, с которой виден горизонт, если не мешает засветка от городского электрического освещения.