Экономика
РБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
Читать в источнике
Оценить456
с чего всё началось
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.РБК02:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Наука
Панацея от коронавируса найдена в шелковичных червях
Белок, полученный из личинки шелкопряда, будет положен в основу высокоэффективной и недорогой вакцины от коронавируса нового типа.
Вестник Кавказа 06:03
Единоборства
Младший Емельяненко остался должен Чечне
Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.
Собеседник вчера в 21:01
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform вчера в 04:54
Происшествия
Число погибших при взрывах в Бейруте превысило 100 человек
Красный крест обновил информацию о погибших и раненых в результате взрывов в порту Бейрута.
Новый Век 03:05
Космос
Найдена планета, повысившая шансы найти разумную жизнь
Британские астрономы из Уорикского университета выступили с заявлением, что они открыли планету с потенциально пригодными для жизни условиями.
UfacityNews.ru 03:25
Общество
Дегтярев усилит контроль за лесовосстановлением в Хабаровском крае
Власти Хабаровского края усилят контроль за восстановлением лесов в регионе после жалоб жителей на некачественную работу в этом направлении, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев журналистам в среду.
ТАСС вчера в 23:37
Армия и оружие
Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе
Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Общество
Екатеринбургского активиста Ширшикова отправят в колонию-поселение
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил наказание активисту Ярославу Ширшикову. Он проведет семь месяцев в колонии-поселении.
Вечерние Ведомости 03:44
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
ТАСС 04:00
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Единоборства
Яир Родригес снят с боя против Магомедшарипова
Бой между Родригесом и Магомедшариповым должен был состояться еще в 2018, однако и тогда травма вынудила мексиканца сняться с боя.
Юфсбет 02:47
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 117 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 117 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписали из больниц 104 человека, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф В оперативном штабе региона уточнили, что заболели 67 женщин и 50 мужчин.
Деловая газета. Юг 04:03
Авто
Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России
Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 09:42
Политика
МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Стоит отметить, что Ван Вэньбинь прокомментировал требование президента США Дональда Трампа о приобретении социальной сети TikTok корпорацией Microsoft или другой американской компанией.
Страна Советов on-line 03:06
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
В менее прибыльных сферах занятости зарплата достигает отметки в 25 тыс рублей.
Муксун.fm 03 августа в 02:49
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Кино
«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире
Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии.
Бел.Ру 02:44
Хоккей
Сборная России U20 забила «Сочи» 6 голов
Дубль в составе "молодёжки" оформил Максим Грошев.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 10:42
Армия и оружие
США показали видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB
Армия США в своем Twitter опубликовала видео удара ракеты c маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB.
Газета.Ru 06:14
Происшествия
Взрыв в Бейруте повредил судно с российскими моряками
В порту Бейрута остается брошенное судовладельцем судно с российским экипажем.
Московский Комсомолец 06:19
Экономика
Хабаровский край набрал 8 млрд кредитов за время работы Фургала
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал увеличил общую сумму кредитов за годы своей работы на посту главы региона на 8 млрд рублей.
iReactor 05:17
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Космос
Малахов курган— астрономическая обсерватория
Хорошо, если звездное небо не закрыто высокими домами или деревьями, если мы находимся на возвышенности, с которой виден горизонт, если не мешает засветка от городского электрического освещения.
Слава Севастополя 05:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00