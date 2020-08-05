Экономика
РБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
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с чего всё началось
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.РБК02:30
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«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой
Как сообщает источник, в услугах игрока заинтересован «Спартак». Напомним, в прошлом сезоне Силва защищал цвета «Монако» на правах аренды.
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Google объявил о закрытии Play Music в октябре
Первыми пользователями, которым не удастся воспользоваться Play Music, станут жители Новой Зеландии и Австралии, это случится меньше, чем через месяц.
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Общество
В метро Петербурга объяснили, почему не штрафуют пассажиров без масок
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Российская газета 03:17
Происшествия
Под Саратовом локомотив врезался в «КамАЗ» и оторвал ему кабину
От удара у «КамАЗа» оторвалась кабина. Водителя с различными травмами госпитализировали.
Четвертая Власть 05:34
Финансы
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Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Армия и оружие
Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе
Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Происшествия
Двое военных пострадали при ЧП с мостом на Дальнем Востоке
Двое военнослужащих пострадали во время учений железнодорожных войск по наведению мостовой переправы в районе посёлка имени Тельмана.
RT на русском 04:25
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%
Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.
ИА БанкИнформСервис 03:32
Общество
Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
Фигурное катание
Косторная провела первую тренировку на льду в группе Плющенко
Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алёна Косторная провела первую ледовую тренировку в группе Евгения Плющенко.
News.ru 05:20
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Кино
«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире
Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии.
Бел.Ру 02:44
Футбол
Месси обратился к завершившему карьеру Касильясу
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«Спартак» объявил о переходе Урунова
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Резников заявляет, что вместо того, чтобы помогать разрешению конфликта в Донбассе, Москва делает ставку на «ускорение распада Украины».
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Экономика
В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы
Ранее Минфин предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
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Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
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Российская газета 05:30
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Здоровье
В Чувашии возобновляют медосмотры и диспансеризацию
Услуга будет недоступна пенсионерам старше 65 лет и пациентам из группы риска В Чувашии в ближайшее время возобновят проведение профилактических медосмотров и диспансеризации.
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Происшествия
Ливан сотрясли иранские ракеты. Источники «Новой» рассказали о настоящих причинах чудовищного взрыва в Бейруте: ВИДЕО
Новая газета вчера в 15:02
Футбол
«Фулхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в АПЛ
Известия вчера в 18:18
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Александр Гордон развелся с четвертой женой
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой.
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