Экономика
РБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
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Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Экономика
ВТБ может выплатить в качестве дивидендов за 2019 год 10% от прибыли
Правительство РФ предусмотрело выплату ВТБ дивидендов за 2019 год в размере 10% от чистой прибыли банка по МСФО, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
ПРАЙМ 05:27
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Урунова
Полузащитник «Уфы» Остон Урунов продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщила клубная пресс-служба.
RT на русском 05:16
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Гаджеты
В Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung
Стало известно, что новый Samsung Galaxy Watch3 наградили вращающейся панелью, голосовыми командами и преобразователем речи в текст.
Evo-rus.com 02:07
Происшествия
В Бейруте после взрыва в порту погибли 10 спасателей
В Бейруте после взрыва в порту погибли 10 спасателей, пишет ливанский новостной портал LBCI Nеws.
Газета.Ru 04:46
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Общество
Пять человек в Ростовской области умерли от коронавируса за сутки
На 5 августа в Ростовской области у 13 596 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 323 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:47
Происшествия
Двое военных пострадали при ЧП с мостом на Дальнем Востоке
RT на русском 04:25
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Политика
Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии
Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса.
Народные новости 03:55
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Наука
Японские ученые обнаружили жука, умеющего сбегать из желудка хищника
В Японии найден жук, выработавший уникальную тактику защиты от хищников – путем побега из желудка.
Московский Комсомолец в Марий Эл 04:03
Политика
Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и, возможно, даже силовые формы конфронтации, западное экспертное сообщество начинает искать некий волшебный способ победы на Пекином.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
В России приступили к серийному производству пистолетов «Удав»
ЦНИИТочмаш приступил к серийному производству новейшего самозарядного 9-мм пистолета «Удав» для российской армии.
RT на русском 04:46
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 03 августа в 08:20
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 03 августа в 15:00
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной.
Piter.tv 04:21
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
Политика
Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%
Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
REGNUM 02:55
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Под Волгоградом мужчина попытался изнасиловать двух женщин за полчаса
В Волгоградской области мужчина попытался изнасиловать двух женщин с интервалом в полчаса, сообщил СК по региону.
Газета.Ru 05:17