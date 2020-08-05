Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Энергетика Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика ВТБ может выплатить в качестве дивидендов за 2019 год 10% от прибыли Правительство РФ предусмотрело выплату ВТБ дивидендов за 2019 год в размере 10% от чистой прибыли банка по МСФО, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол «Спартак» объявил о переходе Урунова Полузащитник «Уфы» Остон Урунов продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Происшествия В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Происшествия В Бейруте после взрыва в порту погибли 10 спасателей В Бейруте после взрыва в порту погибли 10 спасателей, пишет ливанский новостной портал LBCI Nеws.

Политика Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей. 116

Политика Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса. 1

Политика Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию? На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и, возможно, даже силовые формы конфронтации, западное экспертное сообщество начинает искать некий волшебный способ победы на Пекином. 3

Происшествия Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море. 593

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту. 2,1K

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 1K