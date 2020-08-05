Экономика
РБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Тюменцы хотят заработать быстрые деньги на инвестициях, но теряют свои вложения
NashGorod.ru02 августа в 04:05
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Происшествия
Бывший агент ЦРУ поставил под сомнение причину взрыва в Бейруте
Роберт Баэр, бывший оперативник Центрального разведывательного управления США, высказал сомнения в официальной версии чудовищного взрыва в Бейруте.
Ридус 03:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн
По информации журналиста Танкреди Палмери англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.
Газета.Ru вчера в 22:05
Происшествия
Высаженный из самолета в Барнауле пассажир угрожал звонком маме
Летевшего из Иркутска в Анапу нетрезвого туриста высадили из самолета в аэропорту Барнаула за курение на борту, в ответ он стал угрожать полицейским, что его мать вызовет следователей, видео инцидента представило управление на транспорте МВД России по СФО.
РИА Новости 03:02
Происшествия
МЧС РФ направит в Бейрут гумпомощь и мобильный госпиталь с врачами
МЧС России направляет в Бейрут 5 самолетов с гуманитарной помощью.
Дума ТВ 03:33
Единоборства
Младший Емельяненко остался должен Чечне
Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.
Собеседник вчера в 21:01
Происшествия
Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор.
RT на русском 03:27
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат актера Михаила Ефремова, из-за которого произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев обвинил сторону потерпевших в попытке фальсифицировать доказательства, пишет ТАСС.
Газета.Ru 03:56
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
Здоровье
Более 700 тысяч человек во всем мире погибли от коронавируса
11 083 012 пациентов вылечились, а общее число зараженных по всему миру составляет 18 480 000.
Live24 03:34
Технологии
Спрос на сим-карты реально сокращается
Сотовые операторы готовятся к eSIM Российские мобильные операторы могут в этом году сократить на 3–5% закупки физических сим-карт из-за падения спроса среди абонентов.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54
Общество
В Крыму зарегистрировано 24 новых случая коронавируса
За 4 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
Вести Крым 02:57
Футбол
Бранислав Иванович заявил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»
В «Зените» Бранислав стал обладателем двух титулов Чемпиона, а также одного Кубка России.
Честный рейтинг букмекеров 03:58
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса
Чемпионат вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
Политика
ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily вчера в 12:29
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru вчера в 03:38
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20