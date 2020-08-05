Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

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