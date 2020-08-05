Экономика

РБКРБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
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Россиян предупредили о риске возврата ситуации с вкладами в 1990-е

Московский Комсомолец03:43

Реальная доходность вкладов может вернуться на уровень 90-х — зампред ВТБ

ИА Красная Весна03:42

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РБК02:30

«Больше наживать»: о риске возвращения ситуации со вкладами в 1990-е

REGNUM03:21

В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РИА Новости03:15

Крупный банк заявил, что ситуация с вкладами в 1990-е может повториться

Pravda.Ru03:41

Тюменцы хотят заработать быстрые деньги на инвестициях, но теряют свои вложения

NashGorod.ru02 августа в 04:05
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Политика

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Общество

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Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор.
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Газета.Ru 03:56
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Общество

Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
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Сотовые операторы готовятся к eSIM Российские мобильные операторы могут в этом году сократить на 3–5% закупки физических сим-карт из-за падения спроса среди абонентов.
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Прототип корабля Starship совершил первый успешный полет

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