Экономика
РИА НовостиВ ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
ВТБ опасается, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, заявил на брифинге заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
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Происшествия
По меньшей мере 100 человек погибли при взрыве в порту Бейрута
RT на русском 03:45
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств по делу о ДТП
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом, заявил, что у него есть данные о попытке фальсификации доказательств по данному делу.
RT на русском 04:05
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Политика
Трамп заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте нападением
Газета.Ru вчера в 21:13
Общество
Екатеринбургского активиста Ширшикова отправят в колонию-поселение
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил наказание активисту Ярославу Ширшикову. Он проведет семь месяцев в колонии поселении.
Вечерние Ведомости 03:44
Футбол
Бранислав Иванович заявил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»
В «Зените» Бранислав стал обладателем двух титулов Чемпиона, а также одного Кубка России.
Честный рейтинг букмекеров 03:58
Экономика
«Газпром» может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM «Газпром» может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Общество
По решению суда в Липецке закроют ТРЦ «Европа»
Причиной стало не устранение собственником помещения нарушений пожарной безопасности.
RuNews24.ru 03:49
Происшествия
Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье
Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых.
РБК 03:24
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Кино
Стало известно, когда и где состоится премьера фильма «Мулан»
РИА Новости 04:19
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 68 случаев коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки выявили еще 68 новых случаев заражения коронавирусом.
ВЕТТА 03:45
Здоровье
Более 700 тысяч человек во всем мире погибли от коронавируса
11 083 012 пациентов вылечились, а общее число зараженных по всему миру составляет 18 480 000.
Live24 03:34
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Политика
В Эстонии ответили на обвинения в задирании России
Профессор отметил, что создание в странах Балтии баз НАТО стало бы неизбежным ответом на растущую агрессию России.
Lenta.ru 04:19
Авто
Состоялась официальная презентация суперкара Gordon Murray T.50
Gordon Murray Automotive планирует произвести всего 100 единиц суперкара T. 50, причем каждый из них будет стоит 3,08 млн долларов или 272512820 руб. по текущему обменному курсу.
CarsWeek.ru вчера в 15:29
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32
Происшествия
Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
Вести.Ru 03:30
Общество
В метро Петербурга ограничили вход без масок
Без маски работники метрополитена могут просто не пустить петербуржца в метро.
АБН 04:20
Экономика
«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" покупает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае.
Интерфакс 02:11
Общество
В Мурманской области за сутки зарегистрировано 133 случая коронавируса
3 августа в Мурманской области выявлено 133 новых случая заболевания CoViD-19.
Аргументы и Факты - Мурманск 03 августа в 04:29
Общество
В России выявили 5204 новых случая коронавируса
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа в РФ проинформировали представителей СМИ о том, что за минувшие стуки в России количество случаев инфицирования COVID-19 возросло на 5 204.
Журналистская правда 04:02
Авто
В Саудовской Аравии нашли «кладбище» автомобилей ГАЗ-21 «Волга»
Несколько десятков старых советских автомобилей ГАЗ-21 «Волга» в некомплектном состоянии на окраине города Мекка сфотографировали очевидцы, 3 августа сообщает портал carakoom.com.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Политика
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Соперница Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель, передает ТАСС.
Lenta.ru 03:59
Общество
Черногория разрешила россиянам въезжать в страну
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:53