Экономика

РБКРБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
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ВТБ предупредил о риске возвращения ситуации со вкладами в 1990-е

Rambler News Service04:24

Россиян предупредили о риске возврата ситуации с вкладами в 1990-е

Московский Комсомолец03:43

«Больше наживать»: о риске возвращения ситуации со вкладами в 1990-е

REGNUM03:21

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ИА Красная Весна03:42

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РИА Новости03:15

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РБК02:30

ВТБ: ставки по накопительным счетам превысили доходность вкладов

Банки.ру02:09
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Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
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Общество

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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

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Экономика

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«Спартак» представил полузащитника Урунова

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Происшествия

У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск

Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
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Футбол

«Чайка» арендовала у «Ахмата» футболиста Митришева

"Чайка", выступающая в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), арендовала у грозненского "Ахмата" футболиста Магомеда Митришева, сообщается на сайте клуба из Песчанокопского.
РИА Новости 03:59
Космос

Прототип корабля Starship совершил первый успешный полет

ТАСС 03:10
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Экономика

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
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Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером

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«Ювентус» контактировал с пятью тренерами, в том числе с Зиданом

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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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Политика

Особое мнение: Наталья Зубаревич

Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
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Политика

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Общество

Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
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Происшествия

Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофической

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что после взрыва в порту Бейрута больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.
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Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини

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Для российских космонавтов, которые в будущем отправятся на Луну, разработан рацион питания.
Соловей.Инфо вчера в 05:34
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В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

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