Экономика
РБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
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Происшествия
Россия окажет гуманитарную помощь Ливану после серии взрывов в Бейруте
Эхо Москвы 03:31
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
РИА Новости 04:18
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Один из крупнейших банков России ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, до 7,4%. Кредит под такой процент могут получить клиенты при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьи, у которых с начала года родился второй или последующий ребенок.
Коммерсантъ 03:34
Футбол
«Спартак» представил полузащитника Урунова
Московский футбольный клуб "Спартак" на своем канале в TikTok представил полузащитника Остона Урунова.
РИА Новости 04:27
Происшествия
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Футбол
«Чайка» арендовала у «Ахмата» футболиста Митришева
"Чайка", выступающая в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), арендовала у грозненского "Ахмата" футболиста Магомеда Митришева, сообщается на сайте клуба из Песчанокопского.
РИА Новости 03:59
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 03 августа в 02:24
Происшествия
Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером
Любовница Энди Картрайта, которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о знакомстве и отношениях с рэпером.
Lenta.ru 01:25
Футбол
«Ювентус» контактировал с пятью тренерами, в том числе с Зиданом
Туринцы связывались уже с пятью специалистами, среди которых — главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Bookmaker-ratings.ru 01:34
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Общество
Жители пяти российских регионов получают повышенные дозы облучения
Роспотребнадзор объявил, что жители ряда регионов Сибири, Дальнего Востока и юга России сталкиваются с риском повышенного облучения природными источниками радиоактивного газа - радона.
Ридус вчера в 06:12
Политика
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы вчера в 15:58
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофической
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что после взрыва в порту Бейрута больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.
РИА Новости 04:19
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
Месяц назад Родриго, который теперь называет себя Джессикой, решился на увеличение ягодиц, закачав в них 9 литров филлера.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Наука
Доисторические гигантские секвойи могут появиться в Европе
МедиаПоток 03 августа в 06:44
Армия и оружие
РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море
Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
Военное дело 02:01
Общество
Работники метро Петербурга вспомнили про масочный режим для пассажиров
Как сообщалось ранее, в метро Петербурга пока не планируют устраивать рейды по масочному режиму как в Москве.
Мойка78 04:07
Космос
Разработан рацион питания российских космонавтов на Луне
Для российских космонавтов, которые в будущем отправятся на Луну, разработан рацион питания.
Соловей.Инфо вчера в 05:34
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29