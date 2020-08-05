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Газета.Ru
Газета.Ru

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Печатников напомнил, что прогнозируемый уровень инфляции составляет 4%, ключевая ставка ЦБ - 4,25%, доходность базовых вкладов - чуть более 4%. По словам зампреда ВТБ, в данных условиях существует риск, что доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации середины 1990-х годов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБКвчера в 02:30
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россиян предупредили о возможном повторении ситуации с вкладами в 1990-е

Телеканал 360°вчера в 05:40
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русскомвчера в 10:08
РБК

В ВТБ предупредили о спаде доходности вкладов. 3 альтернативы в биткоине

РБКвчера в 08:46
Коммерсантъ

Зампред ВТБ предупредил о риске снижения доходов от вкладов до уровня 90-х

Коммерсантъвчера в 06:10
Московский Комсомолец

Банкиры предрекли России возврат в 90-е: люди побегут за вкладами

Московский Комсомолецвчера в 12:27
РИА Новости

Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РИА Новостивчера в 03:15
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

ТАССвчера в 02:02

В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
РИА Новости20:31
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Партнер E&Y назвала последствия разрыва налогового соглашения с Кипром

Партнер E&Y, группы по оказанию услуг в области международного налогообложения, Марина Белякова прокомментировала РЕН ТВ решение Минфина о запуске процедуры по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром.
РЕН ТВ3 августа в 12:05
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
15

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com4 августа в 08:58
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В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM18:41
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3 пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае

По состоянию на 4 августа в крае зарегистрировано 3 смертельных случая среди пациентов с коронавирусом, 1 из них – от COVID-19.За весь период скончалось 227 человек; от коронавирусной инфекции всего скончалось 90 человек, по иным причинам смерти – 134 человека; на экспертизе – 3 человека.
Катунь 244 августа в 04:06
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97 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.comвчера в 02:09
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Вирусолог описал «самый страшный сценарий» второй волны коронавируса

Как рассказал корреспонденту ученый-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов, вероятность возникновения второй волны пандемии невысока, поскольку во многих странах, в том числе в России и Турции, у людей выработался коллективный иммунитет.
Вечерняя Москвавчера в 11:25
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40

Полина Гагарина впервые подтвердила расставание со вторым мужем

Певица Полина Гагарина подтвердила свой новый статус незамужней женщины и впервые после расставания с супругом Дмитрием Исхаковым раскрыла общественности некоторые детали развода.
Народные новостивчера в 08:04
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Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась.
РИА Новости20:15
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