Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Смотрите также
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии
Партнер E&Y назвала последствия разрыва налогового соглашения с Кипром
Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП
Российский корабль «Орёл» сможет забирать с орбиты шесть человек
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Полина Гагарина впервые подтвердила расставание со вторым мужем
Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Печатников напомнил, что прогнозируемый уровень инфляции составляет 4%, ключевая ставка ЦБ - 4,25%, доходность базовых вкладов - чуть более 4%. По словам зампреда ВТБ, в данных условиях существует риск, что доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации середины 1990-х годов.В источнике
С чего всё началось
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБКвчера в 02:30
Подробнее о событии