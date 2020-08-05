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REGNUM
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Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение. Таковы данные Центрального банка России, передает MMI.В источнике
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РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБКвчера в 02:30
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Коммерсантъ

Зампред ВТБ предупредил о риске снижения доходов от вкладов до уровня 90-х

Коммерсантъвчера в 06:10
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русскомвчера в 10:08
РБК

В ВТБ предупредили о спаде доходности вкладов. 3 альтернативы в биткоине

РБКвчера в 08:46
Московский Комсомолец

Банкиры предрекли России возврат в 90-е: люди побегут за вкладами

Московский Комсомолецвчера в 12:27
Lenta.ru

Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Lenta.ruвчера в 04:50
РИА Новости

Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РИА Новостивчера в 03:15
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

ТАССвчера в 02:02
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Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы

Суд в Амурской области приговорил к 8 месяцам лишения свободы условно местного жителя, у которого был диагностировал коронавирус, за побег из инфекционного отделения больницы и угрозу заражения окружающих людей.
Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы
ТАСС21:01
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Более половины девелоперов заявили о планах перенести ввод недвижимости

Из 52% опрошенных, заявивших о желании перенести сроки ввода недвижимости или сократить инвестиции, основная часть (63%) планируют снизить вложения в основную деятельность или материально-техническую базу компании.
РБК17:00
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97 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.comвчера в 02:09
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Армия ЛНР соблюдает перемирие, но ВСУ несут потери

Благодаря действующему перемирию, 4 августа 2020 г. сотрудники ООО «Спецпромсервис» и «Строитель-ЛТД» при содействии подразделений Народной милиции ЛНР, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей Миссии ОБСЕ продолжили работы по расчистке лесонасаждений и распланировке строительных площадок пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».
Rusvesna.suвчера в 03:34
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новостивчера в 19:58
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В Турции отмечен рост заражений коронавирусом

Глава минздрава республики Фахреттин Коджа написал у себя в Twitter, что "впервые за долгое время" - очевидно, после открытия границ для иностранных туристов из ряда стран - зафиксировано "серьезное увеличение числа пациентов" с COVID-19.
Российская газетавчера в 03:30
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В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM18:41
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