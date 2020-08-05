В Турции отмечен рост заражений коронавирусом

Глава минздрава республики Фахреттин Коджа написал у себя в Twitter, что "впервые за долгое время" - очевидно, после открытия границ для иностранных туристов из ряда стран - зафиксировано "серьезное увеличение числа пациентов" с COVID-19.