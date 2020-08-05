Экономика

Газета.RuГазета.RuЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Печатников напомнил, что прогнозируемый уровень инфляции составляет 4%, ключевая ставка ЦБ - 4,25%, доходность базовых вкладов - чуть более 4%. По словам зампреда ВТБ, в данных условиях существует риск, что доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации середины 1990-х годов.
Читать в источнике
Комментировать802
с чего всё началось

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30

Подробнее о событии

Банкиры предрекли России возврат в 90-е: люди побегут за вкладами

Московский Комсомолец12:27

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском10:08

Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РИА Новости03:15

Зампред ВТБ предупредил о риске снижения доходов от вкладов до уровня 90-х

Коммерсантъ06:10

Россиян предупредили о возможном повторении ситуации с вкладами в 1990-е

Телеканал 360°05:40

В ВТБ предупредили о спаде доходности вкладов. 3 альтернативы в биткоине

РБК08:46

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

ТАСС02:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР сообщили о нарушении перемирия со стороны ВСУ

О первом нарушении ополченцами перемирия в Донбассе 27 июля сообщил командующий Объединенными силами Украины Владимир Кравченко.
Известия 14:09
Финансы

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
50
Политика

Госдеп опубликовал доклад об «основах российской пропаганды»

Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.
РИА Новости 17:54
Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
193
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
578
Политика

Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19

Американская компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе, сообщает телеканал NBC News.
РИА Новости 19:12
Экономика

Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
Вестник Кавказа 05:38
234
Политика

В Киеве раскрыли украинский подход к особому статусу Донбасса

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников описал подход страны к понятию «особый статус» Донбасса.
Наша версия 10:51
1
Происшествия

Взрыв в Бейруте попал на камеру свадебного фотографа

Мощный взрыв в порту Бейрута удалось запечатлеть на камеру свадебного фотографа. Соответствующие кадры утекли в Сеть, в том числе в Twitter.
Вечерняя Москва 05:13
1
Фигурное катание

ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса

CT news вчера в 14:16
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
2,4K
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
13
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
184
Футбол

«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года.
Чемпионат 17:47
Игры

На PlayStation 5 будут запускаться абсолютно все игры для PS4, заявил известный блогер

3DNews 13:55
Общество

В Турции резко выросло число заражений коронавирусом

В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
1,5K
Политика

Мишустин планирует посетить Дальний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства.
Вести.Ru 04:29
140
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

Российская газета 03:17
772
Космос

Богатую кальцием сверхновую впервые изучили в рентгеновском диапазоне

Исследователи впервые смогли получить снимок редкой сверхновой в рентгеновском диапазоне длин волн.
Индикатор 12:39
Происшествия

Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

Новый День 06:22
622
Политика

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
934
Киберспорт

Представлен план 5 сезона Call of Duty: Warzone и Modern Warfare

Игромания.ру вчера в 13:32
4
Общество

Травоману пришло письмо с угрозами. Обещают нанести вред его девушке и близким, если не удалит ролики про Дахака

Травоман опубликовал письмо, которое пришло к нему после того, как Дахак призвал игнорировать его в матчмейкинге.
Cyber.sports.ru 11:18
Экономика

Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году

Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM 17:43
Политика

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.
REGNUM 18:48
105
Общество

Шесть человек погибли в результате урагана «Исаиас» в США

Не менее шести человек стали жертвами урагана «Исаиас», который обрушился на Америку. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на NBC.
Телеканал 360° 09:25
Футбол

«Спартак» договорился о переходе защитника «Атлетико Минейро»

ProstoProSport 09:33
1
Экономика

Средний размер выплат по безработице в РФ вырос в период эпидемии

Размер выплат на одного временно неработающего гражданина с февраля текущего года вырос с 5880 до 8572 рублей.
Discover24 03:42
2
Общество

Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42
534
Финансы

Эксперт прокомментировал ситуацию с курсами валют

Инвестор Артём Богач прокомментировал ситуацию с курсами валют.
RT на русском 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное