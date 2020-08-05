Экономика

Газета.RuГазета.RuЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Печатников напомнил, что прогнозируемый уровень инфляции составляет 4%, ключевая ставка ЦБ - 4,25%, доходность базовых вкладов - чуть более 4%. По словам зампреда ВТБ, в данных условиях существует риск, что доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации середины 1990-х годов.
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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
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