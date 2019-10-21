с чего всё началось

Зампред Общественной палаты Мурманской области и председатель регионального совета сторонников «Единой России» Юлия Величко заявила, что сожалеет о размещенной фотографии с банками красной икры. Об этом она сообщила «РИА Новости».

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

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