Общество
РБКЗампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
Зампред Общественной палаты Мурманской области и председатель регионального совета сторонников «Единой России» Юлия Величко заявила, что сожалеет о размещенной фотографии с банками красной икры. Об этом она сообщила «РИА Новости».
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Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко оказалась в центре скандала из-за размещённых в Instagram фотографий с банками красной икры.News.ruвчера в 14:53
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