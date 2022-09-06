«За последний квартал «Сбер» выдержал уже около 450 DDOS-атак на себя, 350 на наши дочерние компании», - заявил зампред в рамках сессии ВЭФ-2022 «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта».