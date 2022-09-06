РИА НовостиЗампред правления Сбербанка Кузнецов: атаки телефонных мошенников на россиян растутЗампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что число атак телефонных мошенников на россиян растет, но не превышает пиковой цифры, которая фиксировалась в начале года.Аргументы и Факты«За последний квартал «Сбер» выдержал уже около 450 DDOS-атак на себя, 350 на наши дочерние компании», - заявил зампред в рамках сессии ВЭФ-2022 «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта».Аргументы и ФактыВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.РИА НовостиРИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАтаки телефонных мошенников на россиян растутТелепорт22:49Атаки телефонных мошенников на россиян растут, но пика не достигли – «Сбер»Аргументы и Факты22:31В Сбербанке отметили рост количества атак телефонных мошенников в РоссииRT на русском21:31Число атак телефонных мошенников на россиян увеличивается, сообщили в «Сбере»NVL21:30Зампред правления Сбербанка Кузнецов: атаки телефонных мошенников на россиян растутРИА Новости21:03Показать ещёОценить10Поделиться