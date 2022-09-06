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Зампред правления Сбербанка Кузнецов: атаки телефонных мошенников на россиян растут

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что число атак телефонных мошенников на россиян растет, но не превышает пиковой цифры, которая фиксировалась в начале года.
Аргументы и Факты
«За последний квартал «Сбер» выдержал уже около 450 DDOS-атак на себя, 350 на наши дочерние компании», - заявил зампред в рамках сессии ВЭФ-2022 «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта».
Аргументы и Факты
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
РИА Новости
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РИА Новости

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Атаки телефонных мошенников на россиян растут
Телепорт22:49
Атаки телефонных мошенников на россиян растут, но пика не достигли – «Сбер»
Аргументы и Факты22:31
В Сбербанке отметили рост количества атак телефонных мошенников в России
RT на русском21:31
Число атак телефонных мошенников на россиян увеличивается, сообщили в «Сбере»
NVL21:30
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: атаки телефонных мошенников на россиян растут
РИА Новости21:03

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Паспорт гражданки Казахстана, который могла использовать Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, является поддельным.
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