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Политика Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов. 32

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Общество Эффект коронавируса: безработица в Швеции поднялась до 8,2% Стокгольм, 25 мая 2020, 12:50 — REGNUM В результате коронавирусной инфекции безработица Швеции достигла 8,2%. Об этом со ссылкой на Статистическое управления Швеции 25 мая сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter. 1