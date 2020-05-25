Происшествия
Российская газетаЗампрокурора Волгограда задержали за взятку
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Задержанный зампрокурора Волгограда планировал получить взятку в 3 млн рублей
ИА Городские вести. Волгоград14:23
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Общество
Мишустин призвал россиян не спешить на отдых за границу
Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой пока не планировать отдых за рубежом.
КМВ Новости 09:11
Общество
Минпросвещения назвало даты пробного ЕГЭ
Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля.
РИА Новости 13:56
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Здоровье
Названы самые опасные для печени продукты
Алкоголь, фастфуд, жир и выпечка признаны для печени самыми вредными продуктами.
News.ru 13:15
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Политика
Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM вчера в 13:19
Музыка
Клип Little Big назван быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской группы Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 мая в 08:52
Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
В Петербурге скончалась 30-летняя местная жительница, к которой не приехала скорая помощь. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Что происходит 23 мая в 08:06
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
РИА Новости 12:58
Происшествия
Ураган обрушился на Екатеринбург
На Екатеринбург обрушился ураган.
РЕН ТВ 09:18
Общество
Профсоюзы предложили компенсировать расходы работников на «удаленке»
Свою инциативу ФНПР изложила в письме в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) В соответствии с новой, если, конечно, ее примут, участники трудовых отношений смогут оформить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку, пишут «Известия» со ссылкой на письмо.
Expert.ru 06:51
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно улучшается, планируется дальнейшее поэтапное смягчение ограничений, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 10:48
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK 12:43
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor вчера в 03:55
Авто
Mercedes-Benz опубликовал тизер нового седана S-Class
Немецкий автопроизводитель опубликовал первое тизерное изображение нового седана Mercedes-Benz S-Class.
Somanyhorses 13:36
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Эффект коронавируса: безработица в Швеции поднялась до 8,2%
Стокгольм, 25 мая 2020, 12:50 — REGNUM В результате коронавирусной инфекции безработица Швеции достигла 8,2%. Об этом со ссылкой на Статистическое управления Швеции 25 мая сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.
REGNUM 05:50
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23