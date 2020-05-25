Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЗампрокурора Волгограда задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
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Задержанный зампрокурора Волгограда планировал получить взятку в 3 млн рублей

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Зампрокурора Волгограда подозревается в покушении на получение крупной взятки

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Зампрокурора Волгограда задержан за покушение на взятку

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В Волгограде под подозрение в коррупции попал зампрокурора города

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В Волгограде задержали зампрокурора

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V1.ru09:10

Заместитель прокурора города задержан в Волгограде

Волгоградская правда08:13
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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

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Китайская компания Xiaomi представила новую бюджетную модель телевизора в линейке Mi TV Pro.
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Прежде чем возобновить тренировки, российские фигуристки сдали тесты на коронавирус.
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Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
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Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
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В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
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В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
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Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
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