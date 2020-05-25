с чего всё началось

По информации ведомства, в понедельник сотрудники СУ СК по Волгоградской области, регионального УФСБ и службы безопасности прокуратуры задержали заместителя прокурора Волгограда. "Ему инкриминируется покушение на получение взятки в значительном размере", — сообщила Рудник.

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