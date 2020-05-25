Происшествия
РИА НовостиВ Волгограде задержали зампрокурора
По информации ведомства, в понедельник сотрудники СУ СК по Волгоградской области, регионального УФСБ и службы безопасности прокуратуры задержали заместителя прокурора Волгограда. "Ему инкриминируется покушение на получение взятки в значительном размере", — сообщила Рудник.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
В прокуратуре Волгоградской области подтвердили задержание и сказали, что надзорный орган «и в дальнейшем намерен бескомпромиссно реагировать на факты коррупции».Коммерсантъ09:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Футбол
Магнуссон и Сигурдссон вернулись в Москву
Газета.Ru 07:56
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Экономика
Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов
По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Общество
Губернатор Новосибирской области напомнил полиции об их полномочиях
Как отметил глава региона, более оперативной и жёсткой реакции требуют вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые произошли в Новосибирске в прошедшие выходные.
Московский Комсомолец Новосибирск 05:32
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Политика
Суеверный Лукашенко пожаловался на трудности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что последнее время - это один из самых тяжелых периодов его президентства.
ТВ Центр 09:02
Армия и оружие
В Sohu восхитились новым двигателем для российского Су-57
В Sohu восхитились новым двигателем для российского Су-57.
Piter.tv 06:57
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Страна Советов on-line 03:47
Общество
У Павла Погребняка развилась двусторонняя пневмония
Помимо Погребняка коронавирусом заболела и его жена вместе с детьми.
Soccer.ru 08:39
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус
У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
ТВК 08:50
Общество
Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию
Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации.
Ведомости 07:52
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Политика
Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции
Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Взгляд.ру 08:20
Шоу-бизнес
Лещенко и Сюткин отреагировали на слова Пригожина об артистах
Заслуженные артисты России Лев Лещенко и Валерий Сюткин прокомментировали в разговоре с "Газетой.Ru" высказывание Иосифа Пригожина о "чудовищном" положении музыкантов.
Газета.Ru 08:40
Политика
Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев
Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам.
Lenta.ru 08:12
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Космос
Полёты в космос могут на треть снизить обучаемость людей
Длительные космические экспедиции и межпланетные перелёты могут иметь серьёзные последствия для мозга человека.
Популярная механика 08:09
Кино
Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии
Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.
iReactor 07:03
Шоу-бизнес
Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Пять лет назад в семье Яниных случилось несчастье. 32-летнего Алексея разбил инсульт.
Вокруг ТВ 09:01
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Общество
У главы Тувы подтвердили заражение коронавирусом
"Глава Тувы Ш.В. Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции", - заявила она.
Московский Комсомолец 03:03
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38