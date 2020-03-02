Происшествия

ИзвестияИзвестияЗамруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 2 марта, на сайте суда.
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