Происшествия
РИА НовостиЗамуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Мать найденного замурованным в бетон 12-летнего астраханского мальчика в прошлом была членом "Справедливой России" и планировала выдвигаться на выборах губернатора региона. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал председатель совета местного отделения партии Олег Шеин.
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с чего всё началось
Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой
Весной СМИ сообщали, что у Галины Морозовой, матери ребёнка, пропал сын. По данным Следственного комитета, 6 марта семейная пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что мальчик 4 марта ушёл в школу и больше не вернулся. Морозова также писала об этом в соцсетях.Говорит Москва10:06
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Замуровавшая сына в бетон жительница Астрахани собиралась стать губернатором
Московский Комсомолец10:55
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Политика
Власти отказались от расширения границ Северного морского пути
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РБК 02:00
Происшествия
В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне
На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
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Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
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Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
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Тренер «Амура» по работе с защитниками Александр Юдин поделился мнением об обмене форварда Наиля Якупова в хабаровский клуб.
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В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
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