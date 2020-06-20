Весной СМИ сообщали, что у Галины Морозовой, матери ребёнка, пропал сын. По данным Следственного комитета, 6 марта семейная пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что мальчик 4 марта ушёл в школу и больше не вернулся. Морозова также писала об этом в соцсетях.

с чего всё началось

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