Происшествия
ИзвестияЗамуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
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с чего всё началось
Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой
Весной СМИ сообщали, что у Галины Морозовой, матери ребёнка, пропал сын. По данным Следственного комитета, 6 марта семейная пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что мальчик 4 марта ушёл в школу и больше не вернулся. Морозова также писала об этом в соцсетях.Говорит Москва10:06
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Замуровавшая сына в бетон жительница Астрахани собиралась стать губернатором
Московский Комсомолец10:55
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Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК 07:07
Общество
Клопп: «Когда приезжаю на заправку в Англии, то я единственный, кто находится в маске и перчатках»
Многие спорят о полезности масок, но во всех странах, где их начали носить раньше, число заболевших меньше, чем в Англии.
Евро-футбол.ру 18:43
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
Культура
Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова
Народный артист России Федор Добронравов ушел из московского Театра сатиры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
РБК 12:05
Политика
Прокурор США по делу двух адвокатов Трампа отстранен от должности
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в отставку прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который курировал расследования против ряда приближенных к главе государства людей.
Известия 18:38
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 00:41
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37
Наука
В Индийском океане обнаружен зарождающийся континент
В южной части Индийского океана французские и австралийские ученые обнаружили признаки формирования «эмбрионального континента».
Что происходит 02:59
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Экономика
Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы
19 июня Сбербанк сообщил о вводе комиссии в 1 процент для переводов через банкоматы.
Москва 24 вчера в 19:17
Происшествия
В Ленинградской области задержали 28 человек, возлагавших цветы к мемориалу павшим на Невском пятачке
По информации издания 47news, в мероприятии участвовало около 50 человек, к Невскому пятачку они подъехали на 15 легковых автомобилях и микроавтобусах.
Эхо Москвы 18:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России
Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.
РИА Новости 18:16
Политика
Рейтинг Лукашенко упал до рекордно низкого уровня
Отмечается, что нынешний рейтинг Лукашенко находится на чрезвычайно низком уровне в 3,8%. Лукашенко выдвинулся в новую президентскую гонку.
ИА Красная Весна 16:56
Политика
Венецианская комиссия оценит поправку к Конституции РФ до конца года
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на проведение экспертизы по поправке к Конституции РФ до конца года.
ТАСС 18 июня в 01:13
Происшествия
Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявлены обвинения.
Вести.Ru 14:35
Общество
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
Политика
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:32
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Экономика
В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров
Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM вчера в 08:10
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 10:22
Авто
Китайский автопроизводитель Lifan находится на грани банкротства
Эксперты не исключают, что о ликвидации когда-то одного из самых популярных китайских брендов станет известно в ближайшие недели.
Деловое.ТВ 15:13
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 17:07
Футбол
Глава РФС заявил, что число болельщиков на трибунах может увеличиться
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в ближайшее время количество болельщиков на трибунах стадионов может увеличиться при соблюдении регламента обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора, а также в случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 13:23