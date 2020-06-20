Происшествия
РИА НовостиЗамуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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с чего всё началось
Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой
Следствие подозревает, что она могла убить своего ребёнка. Как сообщают в СК, женщина во время ссоры ударила сына по голове гантелей. Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России».Говорит Москва10:06
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Олег Шеин о бывшей помощнице, убившей сына: «У человека что-то было с головой»
Московский Комсомолец15:43
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Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 03:09
Происшествия
На месте инцидента в Рединге задержали мужчину
РИА Новости 17:10
Теннис
Рублев обыграл Чилича в матче выставочного турнира в Хорватии
РИА Новости 13:22
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
Автоспорт
Хэмилтон создаст «Комитет Хэмилтона» для повышения уровня расового многообразия в автоспорте через образование
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объявил о создании «Комитета Хэмилтона», деятельность которого будет направлена на повышение уровня вовлеченности молодых людей с черным цветом кожи в сферу науки и технологии.
Sports.ru 15:01
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Игры
В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций, это не игра-сервис
Игромания.ру 11:51
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева раскритиковала популярное YouTube-шоу
Производством шоу занимается команда "Medium Quality", проект выходит на YouTube-канале "LABELCOM".
Peterburg2.ru 12:23
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Происшествия
В Астрахани задержали подозреваемую в убийстве 12-летнего сына
Тело мальчика нашли в доме его старшего брата Следственный комитет по Астраханской области задержал мать 12-летнего мальчика.
SM News 08:58
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована с диагнозом коронавирус
Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон с диагнозом COVID-19 доставлена в клинический госпиталь в Лапино.
Известия 16:33
Общество
В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом
По последним данным, общее число умерших в Москве с диагнозом COVID-19 составило 3565 человек.
Говорит Москва вчера в 16:34
Общество
Китай обнародовал геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Piter.tv вчера в 02:06
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла
RT на русском 15:52
Наука
Употребление кофе может снизить риск аритмии
В рамках исследования, в котором принимала участие также Юн-Чон-Ким, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалисты установили, что снижению рисков развития аритмии способствует каждодневное употребление кофе.
Evo-rus.com 11:58
Футбол
«Борнмут» на своем поле уступил «Кристал Пэлас»
Футболисты «Кристал Пэлас» одержали победу над «Борнмутом» в выездной встрече 30-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт 16:46
Политика
Песков оценил отношения между Россией и Польшей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне и это противоречит интересам двух стран.
RT на русском 08:08
Игры
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam. Пользователям также доступна бесплатная демо-версия игры.
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 09:10
Футбол
«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
Московский "Спартак" обыграл в гостях тульский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу, который возобновился после приостановки из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 11:39
Авто
Названы лучшие подержанные кроссоверы за 500 тыс. рублей
Правда за 500 тыс. рублей попадаются изжившие свой век экземпляры с пробегом около 200 тыс. км. А замыкает рейтинг Kia Sportage, о ненадежности которого почти слагают легенды.
SpeedMe вчера в 08:13
Политика
Белый дом намерен лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги
Правительство США намерено добиться того, чтобы бывший помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не смог получать доход от продажи экземпляров своей книги, в которой содержатся сведения, представляющие государственную тайну.
ТАСС 14:49
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
Итальянские вирусологи заявили, что следы коронавируса выявили в образцах сточных вод Турина и Милана в декабре 2019 года.
Evo-rus.com вчера в 09:34
Футбол
Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом»
Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 15:43