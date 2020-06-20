Следствие подозревает, что она могла убить своего ребёнка. Как сообщают в СК, женщина во время ссоры ударила сына по голове гантелей. Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России».

с чего всё началось

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