Следствие подозревает, что она могла убить своего ребёнка. Как сообщают в СК, женщина во время ссоры ударила сына по голове гантелей. Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России».

с чего всё началось

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.

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