Происшествия
РИА НовостиЗамуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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с чего всё началось
Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой
Следствие подозревает, что она могла убить своего ребёнка. Как сообщают в СК, женщина во время ссоры ударила сына по голове гантелей. Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России».Говорит Москва10:06
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Олег Шеин о бывшей помощнице, убившей сына: «У человека что-то было с головой»
Московский Комсомолец15:43
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«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
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Игра Detroit: Become Human вышла в Steam. Пользователям также доступна бесплатная демо-версия игры.
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В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35
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Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая
Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение вчера в 23:40
Происшествия
Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
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Общество
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Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
Происшествия
В Крыму дождем смыло в реку строительный вагончик с человеком внутри
Сотрудники Главного управления МЧС по Крыму помогли мужчине выбраться из строительного вагончика, смытого водой в реку Салгир в Симферополе.
Российская газета 14:48
Общество
В США откажутся от названия эскимо, чтобы не унижать эскимосов
На фоне демонстраций против расизма в США компания Dreyer's выступила с заявлением о смене названия своего фирменного эскимо.
Life.ru вчера в 23:27
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Происшествия
В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Футбол
СМИ: «Краснодар» не получал официальных обращений по поводу ситуации с коронавирусом в «Динамо»
С футбольным клубом «Краснодар» не выходили на связь по вопросу о возможной вспышке коронавируса в стане московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 15:43
Футбол
«Шахтер» снова стал чемпионом Украины
"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.
Вести.Ru 14:39
Происшествия
В ДТП в Калужской области погибли три человека
Три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей "Нива" и ВАЗ-2107 в поселке Детчино Калужской области.
ТАСС 04:08
Футбол
Лесовой: «Спартак» играл очень грубо, можно было и больше карточек дать
Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Лесовой прокомментировал поражение команды в матче со "Спартаком" (2:3).
Чемпионат 15:29
Авто
Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63
Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 18 июня в 03:48
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Армия и оружие
Египет готов к военному вмешательству в Ливии
Взятие силами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии городов Сирт и Эль-Джуфра станет «красной чертой», за которой последует военное вмешательство Египта в ливийский конфликт.
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Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке корабля нового поколения "Орел", сообщается на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 14:35
Общество
В Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском 14:30