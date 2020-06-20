Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗамуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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с чего всё началось

Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой

Следствие подозревает, что она могла убить своего ребёнка. Как сообщают в СК, женщина во время ссоры ударила сына по голове гантелей. Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России».
Говорит Москва10:06

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Олег Шеин о бывшей помощнице, убившей сына: «У человека что-то было с головой»

Московский Комсомолец15:43

Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой

Говорит Москва10:06

Замуровавшая сына в бетон астраханка планировала стать губернатором

Газета.Ru12:36

Подозреваемая в убийстве сына в Астрахани была активисткой и собиралась стать губернатором

Znak.com12:21

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

РИА Новости11:59

Замуровавшая сына в бетон россиянка собиралась стать губернатором

Lenta.ru14:25

Подозреваемая в убийстве сына хотела стать мэром, губернатором и президентом

Арбуз08:53
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Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений

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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

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Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
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Политика

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
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В Крыму дождем смыло в реку строительный вагончик с человеком внутри

Сотрудники Главного управления МЧС по Крыму помогли мужчине выбраться из строительного вагончика, смытого водой в реку Салгир в Симферополе.
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На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
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С футбольным клубом «Краснодар» не выходили на связь по вопросу о возможной вспышке коронавируса в стане московского «Динамо» в преддверии матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей "Нива" и ВАЗ-2107 в поселке Детчино Калужской области.
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Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru 12:46
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Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Лесовой прокомментировал поражение команды в матче со "Спартаком" (2:3).
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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
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Экс-пилот «Ф-1» Дзанарди остается в тяжелом состоянии после операции

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Взятие силами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии городов Сирт и Эль-Джуфра станет «красной чертой», за которой последует военное вмешательство Египта в ливийский конфликт.
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В Мурманской области смягчили режим ограничений

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Олег Шеин
Российский политик
Российский профсоюзный, общественный и политический деятель левого толка, депутат Государственной думы III, IV, V, VI и VII созывов. В 2011-2016 годах был депутатом Астраханской областной думы. Вице-президент Конфедерации труда России. Сопредседатель Союза жителей. Автор ряда книг по истории.
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