Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России». Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он звонил Морозовой, когда та сообщила о пропаже мальчика.

с чего всё началось

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