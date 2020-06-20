Происшествия
ИзвестияЗамуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
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с чего всё началось
Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой
Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России». Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он звонил Морозовой, когда та сообщила о пропаже мальчика.Говорит Москвавчера в 10:06
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Олег Шеин о бывшей помощнице, убившей сына: «У человека что-то было с головой»
Московский Комсомолецвчера в 15:43
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Политика
Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
REGNUM вчера в 11:54
Экономика
Бывший российский сенатор задолжал Франции почти два миллиона долларов
Французский суд намерен взыскать с бывшего российского сенатора Виталия Малкина 1,7 миллиона долларов в качестве налоговой задолженности за шале в Куршевеле.
Lenta.ru 19 июня в 11:15
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс вчера в 21:22
Экономика
Известно, какие продукты в Башкирии подорожали за неделю больше всего
Больше всего отмечается снижение стоимости мясных консервов для детского питания – цены упали на 14,34% и составили за килограмм 773,31 рубля.
UfacityNews.ru вчера в 23:33
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС вчера в 06:24
Политика
Пушков прокомментировал снос памятников в США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.
Российская газета 00:45
Политика
Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России
Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
РБК вчера в 08:14
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 14:02
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Армия и оружие
Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит 19 июня в 08:15
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Политика
Демократы в Конгрессе США начали расследование отставки прокурора
Расследованием отставки прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана генеральным прокурором Уильямом Барром занялся комитет в Конгрессе США 20 июня, сообщает официальный сайт комитета.
ИА Красная Весна вчера в 20:39
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 06:09
Политика
Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии
Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Экономика
Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru вчера в 19:31
Армия и оружие
Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке
Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака в пятницу ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС вчера в 23:33
Происшествия
В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины
На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Происшествия
Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон
Экспресс газета вчера в 12:09
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29
Космос
В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету
Мансуров отметил, что на сегодняшний день у данного проекта есть 3 инвестора.
Evo-rus.com вчера в 08:12
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 18 июня в 17:00