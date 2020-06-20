Происшествия

ИзвестияИзвестияЗамуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором

Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
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с чего всё началось

Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой

Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России». Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он звонил Морозовой, когда та сообщила о пропаже мальчика.
Говорит Москвавчера в 10:06

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Подозреваемая в убийстве сына женщина известна в Астрахани как политик

ТАССвчера в 15:58

Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой

Говорит Москвавчера в 10:06

Замуровавшая сына в бетон астраханка планировала стать губернатором

Газета.Ruвчера в 12:36

Подозреваемая в убийстве сына в Астрахани была активисткой и собиралась стать губернатором

Znak.comвчера в 12:21

Подозреваемая в убийстве сына астраханка хотела стать губернатором

РИА Новостивчера в 11:59

Олег Шеин о бывшей помощнице, убившей сына: «У человека что-то было с головой»

Московский Комсомолецвчера в 15:43

Подозреваемая в убийстве сына хотела стать мэром, губернатором и президентом

Арбузвчера в 08:53
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Политика

Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

REGNUM вчера в 11:54
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Экономика

Бывший российский сенатор задолжал Франции почти два миллиона долларов

Французский суд намерен взыскать с бывшего российского сенатора Виталия Малкина 1,7 миллиона долларов в качестве налоговой задолженности за шале в Куршевеле.
Lenta.ru 19 июня в 11:15
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Происшествия

Серийный насильник задержан в Севастополе

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
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Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс вчера в 21:22
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Экономика

Известно, какие продукты в Башкирии подорожали за неделю больше всего

Больше всего отмечается снижение стоимости мясных консервов для детского питания – цены упали на 14,34% и составили за килограмм 773,31 рубля.
UfacityNews.ru вчера в 23:33
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Происшествия

В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью

Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС вчера в 06:24
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Политика

Пушков прокомментировал снос памятников в США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.
Российская газета 00:45
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Политика

Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России

Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
РБК вчера в 08:14
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Коммерсантъ вчера в 14:02
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
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Армия и оружие

Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии

Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит 19 июня в 08:15
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Политика

Демократы в Конгрессе США начали расследование отставки прокурора

Расследованием отставки прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана генеральным прокурором Уильямом Барром занялся комитет в Конгрессе США 20 июня, сообщает официальный сайт комитета.
ИА Красная Весна вчера в 20:39
Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 06:09
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Политика

Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии

Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Экономика

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru вчера в 19:31
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Армия и оружие

Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке

Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака в пятницу ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС вчера в 23:33
Происшествия

В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины

На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
10
Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Происшествия

Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон

Экспресс газета вчера в 12:09
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Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29
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Космос

В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету

Мансуров отметил, что на сегодняшний день у данного проекта есть 3 инвестора.
Evo-rus.com вчера в 08:12
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости вчера в 07:51
2,7K
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости 18 июня в 17:00
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