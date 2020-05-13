Коронавирус
ToDay News UfaЗаниженным число жертв коронавируса посчитал главный инфекционист США
Фаучи прокомментировал заявление сенатора Вермонта Берни Сандерса, который заявил о том, что реальные показатели смертности в США от коронавируса могут быть на 50% выше официальных данных. По словам Фаучи, он не уверен в превышении данных более чем на 50%.
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Число умерших от коронавируса в США может быть больше — эксперт Белого дома
ИА Красная Веснавчера в 13:07
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Общество
Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек
НТА-Приволжье – Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек.
НТА-Приволжье вчера в 04:59
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Происшествия
СК начал проверку произошедших в Москве и Петербурге инцидентов с ИВЛ
Следственный комитет РФ занимается расследованием инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции легких после пожаров в двух больницах Москвы и Петербурга, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга.
РИА Новости 04:24
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей
Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Здоровье
Роман Старовойт продлил ограничения в Курской области
По словам губернатора, в ближайшее время в курской БСМП откроется 260 новых коек, а затем там же еще 325.
Kurskcity.ru 03:37
Здоровье
Кремлевский врач рассказал о трудностях работы в защитном костюме
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, какие сложности испытывает врач при работе в защитном костюме.
Газета.Ru 02:32
Экономика
Якутия предложила выкупить в Гохран алмазы «АЛРОСА» на сумму $1,7 млрд
Минфин ранее формулировал свою позицию по этому поводу, предложив закупку по итогам 2-го квартала с учетом мониторинга финансово-экономического состояния "АЛРОСА" и мировых экспертных оценок перспектив восстановления алмазно-бриллиантового рынка.
Финмаркет вчера в 04:15
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru 11 мая в 10:14
Авто
В России новый Toyota Highlander появится летом
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 11 мая в 07:06
Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Газета.Ru вчера в 03:09
Авто
Новый электрический кроссовер Kia бросит вызов Porsche Taycan
Внедорожник на электротяге будет самым мощным в гамме — «топовая» версия сможет бросить вызов Porsche Taycan по динамическим характеристикам, удобству и скорости зарядки, а также по запасу хода.
Тарантас Ньюс 11 мая в 12:55
Экономика
Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей
Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Российская газета вчера в 07:00
Происшествия
В Бурятии шквалом ветра сдуло школьную крышу
Апокалиптическое видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ», там запечатлено, как ветром у школы сдуло крышу.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 03:36
Общество
Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 61, до 1387, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:17
Космос
Названы возможные последствия смещения магнитного поля Земли
Земля 11 мая начнет пересечение токового гелиосферного слоя, являющего собой поверхность в Солнечной системе, которая меняет полярность магнитного поля горячей звезды.
OAnews 11 мая в 03:59
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Авто
Блогер выяснил, что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям
Блогер youtube-канала «Андрей Макар» выяснил, что обойдется дешевле: приобрести Lada Vesta у дилера или собрать ее по запчастям.
Тарантас Ньюс вчера в 03:02
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом
В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия вчера в 15:57
Здоровье
На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус
По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета 04:27
Общество
Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми
Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.
Пятый канал 11 мая в 09:56
Общество
Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом
Двадцать три человека заразились новым типом коронавируса на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) на севере Приангарья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИНК.
РИА Новости 02:53
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
Общество
Лукашенко: в Минске значительно снизилась заболеваемость пневмонией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принимаемые в стране точечные, а не ориентированные на изоляцию, меры борьбы с коронавирусом еще раз доказали свою эффективность.
Московский Комсомолец вчера в 15:54
Гаджеты
SteelSeries выпустила новую версию самого продаваемого геймпада для iPhone, iPad, Mac и Apple TV
iXBT.com 02:45
Общество
«Ночь в музее» пройдет в онлайн-формате
Российская газета 02:21
Здоровье
5087 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что 751 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровел по состоянию на 12 мая.
АПН - Нижний Новгород вчера в 04:22
Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
Космос
Возможность образования жизни на Марсе опровергли
Накануне.Ru вчера в 18:49