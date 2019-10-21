с чего всё началось

Исследователи изучили истории более семи тысяч умерших футболистов. Полученные данные эксперты сравнили с историями других 23 тысяч человек, которые никогда не занимались футболом. Тем не менее, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.

Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Кино Новый «Терминатор» оправдал ожидания зрителей Многие зрители сошлись в едином мнении, назвав фильм «Терминатор: Темные судьбы» лучшим сиквелом со времен второй части популярной франшизы, которая вышла в далеком 1991 году.

Происшествия В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.

Футбол Сергей Семак: «В матче „Лейпцига“ с „Лионом“ французам больше повезло» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Авто Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.

Футбол Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Ювентусом» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Парламент Британии принял законопроект о Brexit Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.

Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.

Экономика Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3% Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.

Происшествия Два самолета получили повреждения в «Шереметьево» Два самолета в столичном аэропорту "Шереметьево" получили повреждения во вторник, их причины будут установлены в ходе прокурорской проверки.

Здоровье Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.

Политика В сенате США обвинили Госдеп в нежелании ввести санкции против Турции В сенате США подвергли критике Госдепартамент из-за нежелания ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Фигурное катание 15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.