Футбол
53 новостиЗанятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания
Исследователи изучили истории более семи тысяч умерших футболистов. Полученные данные эксперты сравнили с историями других 23 тысяч человек, которые никогда не занимались футболом. Тем не менее, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.
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с чего всё началось
Эксперты из университета Глазго провели исследование влияния ударов головой по мячу на развитие патологий мозга у бывших профессиональных футболистов, передает "Би-би-си".Газета.Ruвчера в 09:43
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Кино
Новый «Терминатор» оправдал ожидания зрителей
Многие зрители сошлись в едином мнении, назвав фильм «Терминатор: Темные судьбы» лучшим сиквелом со времен второй части популярной франшизы, которая вышла в далеком 1991 году.
ГЛАС.RU вчера в 12:25
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru 17:29
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv 09:56
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи
Национальная служба новостей 08:15
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07
Космос
Компания Boeing анонсировала первый пилотируемый полет к МКС
Экономика сегодня 18:18
Футбол
Сергей Семак: «В матче „Лейпцига“ с „Лионом“ французам больше повезло»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Спорт-Экспресс 13:25
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
RT на русском 02:13
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Авто
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
Somanyhorses вчера в 08:26
Футбол
Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Ювентусом»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 17:53
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru 14:23
Экономика
США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»
СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
Tvoe-avto.com 18:15
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Происшествия
Два самолета получили повреждения в «Шереметьево»
Два самолета в столичном аэропорту "Шереметьево" получили повреждения во вторник, их причины будут установлены в ходе прокурорской проверки.
Интерфакс 14:07
Здоровье
Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты
Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Волгоградская правда вчера в 01:50
Хоккей
СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
Спорт-Экспресс 15:20
Политика
В сенате США обвинили Госдеп в нежелании ввести санкции против Турции
В сенате США подвергли критике Госдепартамент из-за нежелания ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
РИА Новости 18:02
Происшествия
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Дни.ру 09:14
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Политика
В МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России
Норвегия не видит военной угрозы со стороны России, несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, передает ТАСС.
РБК 18:12
Футбол
«Шахтер» сыграл с «Динамо» вничью
Gazeta.SPb 16:08