Футбол

53 новости53 новостиЗанятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Исследователи изучили истории более семи тысяч умерших футболистов. Полученные данные эксперты сравнили с историями других 23 тысяч человек, которые никогда не занимались футболом. Тем не менее, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.
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с чего всё началось
Эксперты из университета Глазго провели исследование влияния ударов головой по мячу на развитие патологий мозга у бывших профессиональных футболистов, передает "Би-би-си
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Почему футболисты подвержены деменции людей других профессий

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Российская газетавчера в 10:22

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Газета.Ruвчера в 09:43

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Ученые: Футболисты чаще других страдают от деменции

Росбалтвчера в 08:15

Британские эксперты рассказали о влиянии футбола на мозг

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