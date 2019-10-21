с чего всё началось

Исследователи изучили истории более семи тысяч умерших футболистов. Полученные данные эксперты сравнили с историями других 23 тысяч человек, которые никогда не занимались футболом. Тем не менее, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.

Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

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