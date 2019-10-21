Футбол

53 новости53 новостиЗанятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Исследователи изучили истории более семи тысяч умерших футболистов. Полученные данные эксперты сравнили с историями других 23 тысяч человек, которые никогда не занимались футболом. Тем не менее, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.
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с чего всё началось
Эксперты из университета Глазго провели исследование влияния ударов головой по мячу на развитие патологий мозга у бывших профессиональных футболистов, передает "Би-би-си
".
Газета.Ruвчера в 09:43

Подробнее о событии

Почему футболисты подвержены деменции людей других профессий

Чемпионат06:00

Британские эксперты рассказали о влиянии футбола на мозг

Известиявчера в 10:36

Ученые выявили опасность футбола для мозга

Газета.Ruвчера в 09:43

Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом

Российская газетавчера в 10:22

Ученые выяснили, что у экс-футболистов риск умереть от деменции в 3,5 раза выше, чем у других людей

Sport24.ruвчера в 08:21

Ученые: Футболисты чаще других страдают от деменции

Росбалтвчера в 08:15

Выявлена опасность футбола для мозга

Lenta.ruвчера в 07:59
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В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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Общество

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Интернет

У WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Культура

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости вчера в 04:45
Общество

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В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных

В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 08:23
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Экономика

Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
РИА Новости 03:08
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG

Компания «АвтоВАЗ» остановила производство автомобилей Lada Vesta CNG и Largus CNG, оснащенные битопливными двигателями, которые способны работать на метане.
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Общество

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Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
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Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола

Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
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Происшествия

Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Игры

Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare

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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

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Ведомости 06:17
Общество

В Японии прошла интронизация нового императора

В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Футбол

«Шахтер» и загребское «Динамо» огласили составы

Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru 11:58
Футбол

Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ

Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 11:53
Политика

Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх

Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
RT на русском 11:15
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РПЛ представила новый мяч, который будет использоваться с 14-го тура

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В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся

В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
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Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
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Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»

Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
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