Спорт

53 новости53 новостиЗанятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Исследователи изучили истории более семи тысяч умерших футболистов. Полученные данные эксперты сравнили с историями других 23 тысяч человек, которые никогда не занимались футболом. Тем не менее, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.
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с чего всё началось
Эксперты из университета Глазго провели исследование влияния ударов головой по мячу на развитие патологий мозга у бывших профессиональных футболистов, передает "Би-би-си
".
Газета.Ruвчера в 09:43

Подробнее о событии

Почему футболисты подвержены деменции людей других профессий

Чемпионат06:00

Британские эксперты рассказали о влиянии футбола на мозг

Известиявчера в 10:36

Ученые: Футболисты чаще других страдают от деменции

Росбалтвчера в 08:15

Ученые выявили опасность футбола для мозга

Газета.Ruвчера в 09:43

Ученые выяснили, что у экс-футболистов риск умереть от деменции в 3,5 раза выше, чем у других людей

Sport24.ruвчера в 08:21

Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом

Российская газетавчера в 10:22

Выявлена опасность футбола для мозга

Lenta.ruвчера в 07:59
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Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Политика

Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией

Вести.Ru 13:09
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Политика

Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде

Телеканал 360° 02:04
Футбол

Беспорядки в Чили привели к отмене футбольных матчей

Ранее ассоциация объявила об отмене матчей женского, юношеского и детского первенств страны, чтобы не подвергать участников соревнований и зрителей неоправданной опасности.
Матч ТВ 13:45
Политика

МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой

МИД Норвегии заявил, что Осло не рассматривает Москву в качестве угрозы своему существованию.
RT на русском 13:32
Общество

В Японии прошла интронизация нового императора

В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Наука

Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Lenta.ru 07:59
Экономика

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 06:42
Армия и оружие

Ракетные корабли России вошли в Азовское море

Военное дело 08:44
Армия и оружие

Возвращение боевиков из Сирии на родину затруднено, заявил Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проблема возвращения на родину боевиков из Сирии гораздо серьезнее, чем кажется, так как это не отрегулировано международным правом.
РИА Новости 13:50
Гаджеты

Раскрыта конфигурация процессора Qualcomm Snapdragon 735

Официальный анонс Snapdragon 735 ожидается в декабре.
3DNews 12:13
Авто

В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD

SpeedMe 03:03
Футбол

Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким хотел бы видеть футбол в исполнении своей команды.
Матч ТВ 11:37
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 07:33
Общество

Кадыров попал в Книгу рекордов России

РИА Новости 11:30
Гаджеты

В сети появился новый «живой» снимок смартфона Honor 20 Lite

Благодаря достоверному информатору Мукулу Шарме, в сети опубликован новый снимок смартфона Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, сделанный «в полный рост».
Anonsens вчера в 02:41
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Происшествия

Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»

Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».
Коммерсантъ 12:57
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Игры

Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки

Игромания.ру вчера в 14:08
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Футбол

The Independent назвал Месси лучшим игроком XXI века

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан британским изданием The Independent лучшим футболистом XXI века.
Матч ТВ 13:33
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 1:2 (Серия буллитов)

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на выезде в серии буллитов переиграл уфимскую команду "Салават Юлаев" со счетом 2:1.
Вести.Ru 12:45
Политика

Сенат США одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО

Сенат США во вторник принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. Трансляция велась на сайте верхней палаты.
ТАСС 13:01
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