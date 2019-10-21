Спорт
53 новостиЗанятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания
Исследователи изучили истории более семи тысяч умерших футболистов. Полученные данные эксперты сравнили с историями других 23 тысяч человек, которые никогда не занимались футболом. Тем не менее, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.
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с чего всё началось
Эксперты из университета Глазго провели исследование влияния ударов головой по мячу на развитие патологий мозга у бывших профессиональных футболистов, передает "Би-би-си".Газета.Ruвчера в 09:43
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Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде
Футбол
Беспорядки в Чили привели к отмене футбольных матчей
Ранее ассоциация объявила об отмене матчей женского, юношеского и детского первенств страны, чтобы не подвергать участников соревнований и зрителей неоправданной опасности.
Политика
МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой
МИД Норвегии заявил, что Осло не рассматривает Москву в качестве угрозы своему существованию.
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Армия и оружие
Возвращение боевиков из Сирии на родину затруднено, заявил Шойгу
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проблема возвращения на родину боевиков из Сирии гораздо серьезнее, чем кажется, так как это не отрегулировано международным правом.
Гаджеты
Раскрыта конфигурация процессора Qualcomm Snapdragon 735
Официальный анонс Snapdragon 735 ожидается в декабре.
Футбол
Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким хотел бы видеть футбол в исполнении своей команды.
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Общество
Кадыров попал в Книгу рекордов России
Гаджеты
В сети появился новый «живой» снимок смартфона Honor 20 Lite
Благодаря достоверному информатору Мукулу Шарме, в сети опубликован новый снимок смартфона Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite, сделанный «в полный рост».
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Происшествия
Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»
Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Игры
Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки
Футбол
The Independent назвал Месси лучшим игроком XXI века
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан британским изданием The Independent лучшим футболистом XXI века.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 1:2 (Серия буллитов)
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на выезде в серии буллитов переиграл уфимскую команду "Салават Юлаев" со счетом 2:1.
Политика
Сенат США одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО
Сенат США во вторник принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. Трансляция велась на сайте верхней палаты.