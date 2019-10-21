Футбол

53 новости53 новостиЗанятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Исследователи изучили истории более семи тысяч умерших футболистов. Полученные данные эксперты сравнили с историями других 23 тысяч человек, которые никогда не занимались футболом. Тем не менее, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.
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с чего всё началось
Эксперты из университета Глазго провели исследование влияния ударов головой по мячу на развитие патологий мозга у бывших профессиональных футболистов, передает "Би-би-си
".
Газета.Ruвчера в 09:43

Подробнее о событии

Почему футболисты подвержены деменции людей других профессий

Чемпионат06:00

Британские эксперты рассказали о влиянии футбола на мозг

Известиявчера в 10:36

Выявлена опасность футбола для мозга

Lenta.ruвчера в 07:59

Ученые выявили опасность футбола для мозга

Газета.Ruвчера в 09:43

Ученые выяснили, что у экс-футболистов риск умереть от деменции в 3,5 раза выше, чем у других людей

Sport24.ruвчера в 08:21

Ученые: Футболисты чаще других страдают от деменции

Росбалтвчера в 08:15

Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом

Российская газетавчера в 10:22
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:57, Вашингтон
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Политика

Ушаков рассказал об участии африканских делегаций на саммите в Сочи

Президент России Владимир Путин не сможет встретиться с главой каждой африканской делегации, однако все они смогут выступить в ходе саммита "Россия-Африка" в Сочи 24 октября, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 09:51
Происшествия

Красноярские власти прокомментировали аварию на руднике «Таймырский»

RT на русском 10:08
Общество

Император Японии Нарухито восходит на престол

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru вчера в 22:42
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Авто

Азербайджанские автомобили Khazar SD появятся в России

Автоновости дня 03:32
Общество

В России могут освободить детей от платы за вывоз мусора

В общественной организации «Деловая Россия» предложили отменить плату за вывоз мусора для младенцев и снизить тарифы для семей, в которых есть дети, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru 03:10
Общество

«Черная пятница» в России пройдет с 28 ноября по 1 декабря

Одна из крупнейших распродаж — "черная пятница" — пройдет в России с 28 ноября по 1 декабря, сообщили во вторник организаторы мероприятия.
DP.RU 08:35
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Политика

В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались во вторник, 22 октября, в Сочи, передает ТАСС.
Известия 09:04
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Фигурное катание

15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Политика

Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх

Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.
Rambler News Service 08:19
Кино

Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»

Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 05:03
Экономика

ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»

При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Газета.Ru 07:41
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Единоборства

Минаков не выступит на турнире Bellator в США из-за проблем с визой

RT на русском 09:49
Футбол

Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную

Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 04:24
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Здоровье

Какие проблемы с пищеварением могут говорить об онкологии

Одним из признаков онкологии выступает быстрое насыщение и чувство вздутия живота после еды, затруднённое глотание, боли или жжение при глотании, кашле, удушье во время еды и питья.
MOS.news 00:25
Политика

Масляков раскритиковал Зеленского за КВНщика в команде

Президент Клуба веселых и находчивых Александр Масляков прокомментировал назначение экс-КВНщика Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу.
Газета.Ru 10:10
Общество

Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Экономика

Россиянам сообщили о росте цен на гречку

Поставщики гречки в России сообщили, что планируют поднять цены - диапазон от 20 до 50%, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:05
Происшествия

В Москве мужчина бросил на улице 6-месячную девочку

Московский Комсомолец 02:19
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Экономика

Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США

«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7 (на судах установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. кубометров, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м. — РБК), о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 09:23
Армия и оружие

В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»

В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ вчера в 06:09
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
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