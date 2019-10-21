Футбол

53 новости53 новостиЗанятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Исследователи изучили истории более семи тысяч умерших футболистов. Полученные данные эксперты сравнили с историями других 23 тысяч человек, которые никогда не занимались футболом. Тем не менее, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.
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с чего всё началось
Эксперты из университета Глазго провели исследование влияния ударов головой по мячу на развитие патологий мозга у бывших профессиональных футболистов, передает "Би-би-си
".
Газета.Ruвчера в 13:43

Подробнее о событии

Почему футболисты подвержены деменции людей других профессий

Чемпионат10:00

Британские эксперты рассказали о влиянии футбола на мозг

Известиявчера в 14:36

Ученые выявили опасность футбола для мозга

Газета.Ruвчера в 13:43

Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом

Российская газетавчера в 14:22

Ученые выяснили, что у экс-футболистов риск умереть от деменции в 3,5 раза выше, чем у других людей

Sport24.ruвчера в 12:21

Ученые: Футболисты чаще других страдают от деменции

Росбалтвчера в 12:15

Выявлена опасность футбола для мозга

Lenta.ruвчера в 11:59
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Игорь Петренко рассказал о причинах развода с первой супругой

Дни24 вчера в 13:31
Кино

Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.
Телеканал 360° 04:36
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 11:57
Происшествия

Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

Газета.Ru 12:56
Политика

В аэропорту Киева задержан бывший высокопоставленный чиновник

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в киевском аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономики Украины, сообщили 22 октября в пресс-службе СБУ.
REGNUM 13:05
Космос

Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.
РИА Новости 09:24
Политика

Федотов станет экспертом при СПЧ

Ушедший с поста председателя Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов останется в организации на должности эксперта.
Коммерсантъ 12:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Политика

В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана

В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
Вести.Ru 11:50
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 06:09
Общество

В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов

Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации.
ТАСС 05:24
Армия и оружие

СМИ узнали о подготовке Пентагоном полного вывода войск из Афганистана

Министерство обороны США начало подготовку плана полного вывода войск из Афганистана.
Известия вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Происшествия

Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, водителю автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 13:02
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 08:36
Авто

Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT

В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe вчера в 18:54
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на гречку

Известия 10:19
Экономика

Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США

«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7, о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 13:23
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

РИА Новости 07:22
Общество

Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США

Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы.
Российская газета 08:03
Политика

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК 11:15
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных

В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 12:23
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Происшествия

В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей

В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
РБК 11:43
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 11:34
Происшествия

В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»

Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
Российская газета 11:30
Общество

Российских семей с низкими доходами стало меньше

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 09:34
Происшествия

Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 11:48
Авто

Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость

Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
7 новостей 12:52
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