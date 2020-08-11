Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате

Москва, 11 августа 2020, 12:40 — REGNUM Российское министерство просвещения готовится к началу учебного года в полноценном, очном формате с 1 сентября текущего года.В источнике
Сергей Кравцовроссийский политик
В целом 27 миллионов ребят, которых примут 80 тысяч образовательных организаций. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что произойдет это 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном очном режиме, конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате, говорят в министерстве просвещения

Эхо Москвы10:32
Российская газета

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что учебный год начнется в очной форме

Российская газета07:36
РИА Новости

Кравцов: учебные заведения 1 сентября начнут работу в очном режиме

РИА Новости05:29
Будущее России. Национальные проекты

Минпросвещения: занятия в российских школах начнутся очно с 1 сентября

Будущее России. Национальные проекты05:52
ТАСС

Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате

ТАСС05:30
ТК Звезда

Учебный год в российских школах начнется в очном формате

ТК Звездавчера в 11:53
Собеседник

Минпросвещения анонсировало старт учебного года в оффлайне

Собеседниквчера в 08:43

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС
Газета.Ru10:17

154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)04:30
1,8K

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Башкирии

Сотрудники ФСБ Башкортостана задержали жителя Нефтекамска за попытку поджечь здание местной администрации при помощи самодельного зажигательного устройства, сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.
Газета.Ru08:42
303

Тихановскую пригласила в Вену австрийская парламентская партия

Как сообщает «ТАСС», во вторник, 11 августа, представитель правящей парламентской партии «Зелёных» в Австрии заявила, что они связались с бежавшей в Литву кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской и пригласили её в Вену для того, чтобы из первых рук узнать, что на самом деле происходит в Белоруссии.
ГЛАС.RU08:30
2

Фильм о нацпарке «Земля леопарда» покажут на кинофестивале в Нью-Йорке

«Полнометражный документальный фильм «Земля леопарда, или Феномен человека», который запечатлел уникальных животных и пейзажи национального парка «Земля леопарда», отобран в программу престижного международного кинофестиваля в Нью-Йорке», – сообщили в пресс-службе нацпарка.
МИР 2423:01

Раскрыто слабое место стран Балтии в случае войны с Россией

Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский заявил, что противовоздушная оборона средней дальности является слабым местом стран Балтии в возможном противостоянии с Россией.
Страна Советов on-line9 августа в 10:20
94