Тихановскую пригласила в Вену австрийская парламентская партия

Как сообщает «ТАСС», во вторник, 11 августа, представитель правящей парламентской партии «Зелёных» в Австрии заявила, что они связались с бежавшей в Литву кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской и пригласили её в Вену для того, чтобы из первых рук узнать, что на самом деле происходит в Белоруссии.