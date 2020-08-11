Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
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Москва, 11 августа 2020, 12:40 — REGNUM Российское министерство просвещения готовится к началу учебного года в полноценном, очном формате с 1 сентября текущего года.В источнике
В целом 27 миллионов ребят, которых примут 80 тысяч образовательных организаций. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что произойдет это 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном очном режиме, конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
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