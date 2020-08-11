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REGNUM
REGNUM

Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате

Москва, 11 августа 2020, 12:40 — REGNUM Российское министерство просвещения готовится к началу учебного года в полноценном, очном формате с 1 сентября текущего года.В источнике
Сергей Кравцовроссийский политик
В целом 27 миллионов ребят, которых примут 80 тысяч образовательных организаций. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что произойдет это 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном очном режиме, конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Подробнее о событии
Российская газета

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что учебный год начнется в очной форме

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Эхо Москвы

Министр просвещения Сергей Кравцов уверен, что занятия в школах будут проходить с 1 сентября в очном формате

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Будущее России. Национальные проекты

Минпросвещения: занятия в российских школах начнутся очно с 1 сентября

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РИА Новости

Кравцов: учебные заведения 1 сентября начнут работу в очном режиме

РИА Новости05:29
ТАСС

Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате

ТАСС05:30
Lenta.ru

Занятия в российских школах и вузах 1 сентября начнутся в очном формате

Lenta.ru05:55
ТК Звезда

Учебный год в российских школах начнется в очном формате

ТК Звездавчера в 11:53
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