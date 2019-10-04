Финансы
ПРАЙМБиржи АТР в основном растут на статистике из США
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на фоне статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
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Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
62инфо 05 октября в 04:51
Политика
В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»
ИжевскИнфо.РУ 03:13
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика
Стала известна судьба задержанной в Иране российской журналистки
О задержании Юзик стало известно 4 октября.
Lenta.ru 03:06
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Гаджеты
Новый глава HTC назвал причины неудачи компании на рынке смартфонов
Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств.
REGNUM вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Футбол
Первый за 10 лет игрок «Барселоны», которого удалили в дебютном матче
Все про Спорт ру 00:54
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Финансы
Чистая прибыль «Сбербанка» за 9 месяцев выросла на 8,6%
Средства юридических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 1,3%, средства физических лиц увеличились на 0,5%. По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль "Сбербанка" увеличилась на 8,6% - до 665,4 млрд руб.
Finam.Ru 03:02
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 04:29
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.
РИА Новости 01:40
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Политика
Трамп обвинил Пелоси в госизмене и предложил объявить ей импичмент
Президент США Дональд Трамп предложил начать процедуру импичмента в отношении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее объявила о начале этой процедуры в отношении него самого.
РБК 03:24
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Происшествия
За фейк в WhatsApp две жительницы Амурской области пошли под суд
Двух женщин признали виновными по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу массового нарушения общественного порядка).
Фонтанка.Ру 03:09
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Политика
ОБСЕ призывает освободить псковскую журналистку Прокопьеву
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир вновь призвал снять обвинения с журналистки «Эха Москвы» в Пскове Светланы Прокопьевой.
Коммерсантъ 04 октября в 17:56
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Экономика
Названы сроки начала естественного прироста населения в России
Естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 года.
Lenta.ru 02:57
Происшествия
В Нижегородской области подростки жестоко избили сверстника
АиФ Нижний Новгород вчера в 13:18
Экономика
Центробанку предложили убрать запрет анонимных интернет-кошельков
QIWI и ассоциация «Финтех» направили в Центробанк предложение снять запрет на анонимное пополнение электронных кошельков.
News.ru 03:06
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Экономика
Эксперт рассчитал курсы валют при цене нефти в 10 долларов
Сергей Суверов, старший аналитик БКС Премьер: - Вероятность ухода цены на нефть в район 10 долларов за баррель невелика и не превышает 5 процентов.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Онкоцентр Блохина продолжит работать в штатном режиме
Пятеро специалистов из РДКБ заступают на их место в режиме дежурств. Никто из пациентов при этом без помощи не останется.
iReactor 04 октября в 03:21
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости 05 октября в 09:13