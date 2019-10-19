Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЗанятую Россией базу США в Сирии показали в деталях

Заброшенную американскую базу на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж в деталях показали журналистам в сопровождении российской военной полиции. Соответствующий ролик опубликовала «Звезда».
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с чего всё началось

Разбитая техника, бутылки и игральные карты: как выглядит на брошенная база США в Манбидже

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Царьград00:58

Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях

Lenta.ru03:48
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Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

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