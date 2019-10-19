Американские военные находились на этой базе около трех лет, после того, как этот район на севере Сирии у боевиков ИГИЛ* отбили военные формирования курдов.

с чего всё началось

Заброшенную американскую базу на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж в деталях показали журналистам в сопровождении российской военной полиции. Соответствующий ролик опубликовала «Звезда».

Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях

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