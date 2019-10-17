с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил экс-глава Верховной рады Андрей Парубий.

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

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Происшествия Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать Сын голливудского актера Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление офиса местного шерифа.

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Происшествия В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Общество Ученый назвал самое опасное место в квартире Ученый отметил, что самыми грязными предметами на кухне является столешница, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца для рук.

Происшествия В Петербурге изнасиловали студента из Болгарии В Санкт-Петербурге неизвестные напали на студента из Болгарии и изнасиловали его.

Политика В администрации президента Зеленского перепутали Латвию с Литвой Сотрудники Администрации президента Украины Владимира Зеленского, ведущие страницу "Офис президента Украины" в Facebook, назвали Литвой Латвию — страну, в которой Зеленский находился 16 октября нынешнего года с официальным визитом.

Происшествия В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100 Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.

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Политика Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков Президент России Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Культура Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.

Политика РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Авто В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.

Армия и оружие В Венесуэле разбился истребитель Су-30 Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Политика Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.