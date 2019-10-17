Политика

Lenta.ruLenta.ruЗапад обвинили в давлении на Зеленского

Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».
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Ряд западных политиков оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по Донбассу, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Андрей Парубий в эфире
 «Радио НВ».
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