с чего всё началось

Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».

Запад обвинили в давлении на Зеленского

Политика CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.

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Футбол Черчесов заявил о необходимости быть неграмотным и глухим Черчесов стал главным тренером сборной России 10 августа 2016 года.

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Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

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Культура Из-за ухода актеров сериал «Сваты» получит новое название Сериал «Сваты» получит новое название. Как пишут СМИ, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал актер сериала Даниил Белых.

Политика Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.

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Транспорт В Ленобласти остались недовольны транспортной реформой в Петербурге "Предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации", — отметил Постовалов.

Армия и оружие В Венесуэле потерпел крушение Су-30 В Венесуэльских СМИ говорится о том, что боевой самолет Су-30МК2 при взлёте и наборе высоты попросту взорвался по неизвестным причинам.

Экономика Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.