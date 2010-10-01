Энергетика
РамблерЗапад оценил готовность России к нефтяной войне
По мнению западных СМИ, Россия и Саудовская Аравия накопили финансовые подушки и готовы к длительной войне за нефтяные рынки. Анализ публикаций иностранной прессы о ситуации с ценами на нефть привела газета «ВЗГЛЯД».
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Анонсирован обновленный Renault Kaptur для РФ
Культура
Чак Норрис отмечает 80-летний юбилей
Сегодня известный американский актер Чак Норрис отмечает 80-летие.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Финансы
Падение рубля и акций стало одним из самых сильных в истории
Обвал котировок на российском рынке должен был быть слабее по сравнению, к примеру, с котировками российских бумаг в Лондоне за счет ослабления курса рубля, объясняет Заболотнев: цена депозитарных расписок российских компаний на Лондонской бирже рассчитывается в долларах, и в рублях их падение оказалось меньше, ведь доллар стал дороже.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Политика
Посольство РФ в Нидерландах обвинило следствие по MH17 в предвзятости
Следствие в Нидерландах игнорирует российские данные об обстоятельствах сбития малайзийского Боинга рейса MH17 над Украиной в 2014 году, заявили в посольстве России в Нидерландах 10 марта, сообщает пресс-служба посольства.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Космос
Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС
Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Футбол
В Лиге чемпионов УЕФА определятся первые четвертьфиналисты
В первом поединке финалист прошлогоднего сезона Лиги чемпионов УЕФА, лондонский "Тоттенхэм", на своем поле уступил со счетом — 0:1.
Футбол
Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Экономика
АвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля
Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Политика
«Пророссийский» преемник Меркель может усилить раскол между США и Германией
Раскол между Германией и США может усилиться в случае победы за пост немецкого канцлера «пророссийского» премьера Северного Рейна — Вестфалии Армина Лашета, 10 марта пишет Foreign Policy.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Хоккей
Знарок вступил в перепалку с журналистом после поражения от «Динамо»: видео
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Динамо» (1:4) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ вступил в перепалку с журналистом Игорем Лариным, бывшим пресс-атташе сборной России.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Экономика
ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.
Происшествия
В Петербурге спасли восемь новорожденных нерпят
Активисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли восемь новорожденных ладожских нерпят, которых унесло на льдинах.
Гаджеты
Роскачество назвало недостатки смарт-часов
Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.