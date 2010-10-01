Энергетика

РамблерРамблерЗапад оценил готовность России к нефтяной войне

По мнению западных СМИ, Россия и Саудовская Аравия накопили финансовые подушки и готовы к длительной войне за нефтяные рынки. Анализ публикаций иностранной прессы о ситуации с ценами на нефть привела газета «ВЗГЛЯД».
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