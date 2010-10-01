Экономика
РамблерЗапад оценил готовность России к нефтяной войне
По мнению западных СМИ, Россия и Саудовская Аравия накопили финансовые подушки и готовы к длительной войне за нефтяные рынки. Анализ публикаций иностранной прессы о ситуации с ценами на нефть привела газета «ВЗГЛЯД».
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Политика
Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России
Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Футбол
«Динамо» Киев — «Александрия». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Кубка Украины 11 марта 2020 года
"Динамо" Киев На предыдущем этапе кубкового розыгрыша киевский коллектив прошел донецкий "Шахтер", обыграв дома "горняков" в драматическом матче в овертайме — 2:1.
Игры
Ремастер Command & Conquer выйдет 5 июня
Релиз сборника ремастеров в Origin и Steam состоится 5 июня.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы
Вся семья Заворотнюк надеется на то, что артистка справится с болезнью и в скором времени пойдет на поправку.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
Власти США уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года
Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Общество
На Урале родители хотят сорвать второй концерт «Порнофильмов»
В Челябинске отменен концерт панк-группы "Порнофильмы", который должен был пройти 10 марта в местном комплексе "Галактика".
Энергетика
Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки
Крупнейшая в мире нефтяная компания — саудовская Saudi Aramco — заявила, что увеличит свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Политика
Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Финансы
Курсы доллара и евро растут на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 10 марта, курс рубля по отношению к доллару и евро продолжил падение, следует из данных Московской биржи.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Финансы
Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%
Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - с 0,75% до 0,25%, исторического минимума.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Экономика
АТОР поможет туроператорам оценить ущерб от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о готовности оказать туроператорам помощь в оценке объективного ущерба от распространения коронавируса и предоставить данные для Минэкономразвития.
Наука
Противоэпилептический препарат помогает при алкоголизме
В США ученые обнаружили, что против алкоголизма может помочь противоэпилептический препарат габапентин.
Происшествия