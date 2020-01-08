Происшествия
Газета.RuЗападная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране
Западная разведка заявила, что согласно первоначальной оценке, украинский авиалайнер, который потерпел крушение 8 января в Иране, не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в сфере безопасности Канады.
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СМИ: западные спецслужбы назвали перегрев двигателя причиной крушения украинского лайнера
Московский Комсомолец15:57
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