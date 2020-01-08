Западная разведка заявила, что согласно первоначальной оценке, украинский авиалайнер, который потерпел крушение 8 января в Иране, не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в сфере безопасности Канады.

Армия и оружие Предполагаемый убийца Усамы бен Ладена сравнил Тегеран с Хиросимой Тегеран с Хиросимой сравнил ветеран спецназа Военно-морского флота США «Морские котики» Роберт О’Нил, утверждающий, что именно он уничтожил бывшего «террориста № 1» Усаму бен Ладена, 8 января на своей странице в Twitter.

Политика Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.

Шоу-бизнес Ольга Орлова обнажилась на курорте в Таиланде Популярная телеведущая Ольга Орлова совсем недавно уехала на отдых в Таиланд, опубликовав несколько фотографий в социальных сетях.

Общество В Приморье поймали залезшего в курятник раненого лесного кота Краснокнижного дальневосточного лесного кота поймали в городе Дальнегорске Приморского края, сообщает Центр реабилитации диких животных "Тигр" на своей странице в Instagram.

Авто Tesla удалось выполнить годовой план поставок электрокаров Американская компания Tesla Inc увеличила в четвертом квартале поставки электромобилей дилерам до 112 тысяч по сравнению с 97 тысячами в предыдущие три месяца и 104,891 тысячи за такой же период 2018 года.

Происшествия В аварии в Подмосковье погибли четыре человека Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Армия и оружие Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.

Армия и оружие Иран объявил о завершении мести за Сулеймани Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна закончила мстить за убийство генерала Касема Сулеймани и не предпримет новых военных акций при отсутствии агрессии со стороны США, сообщает 9 января ТАСС.

Происшествия В Приморье опубликовали видео скандального инцидента в стоматологии Ранее администрация Уссурийского городского округа в инстаграм-паблике mark2_che прокомментировала видео с записью инцидента в одном из медицинских учреждений города.

Космос Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.