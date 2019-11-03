Религия
Life.ruЗападноевропейская архиепископия официально воссоединилась с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя передал архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, Патриаршую и Синодальную грамоту о воссоединении с РПЦ.
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