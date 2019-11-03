Религия

Life.ruLife.ruЗападноевропейская архиепископия официально воссоединилась с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя передал архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, Патриаршую и Синодальную грамоту о воссоединении с РПЦ.
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Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции воссоединилась с РПЦ

Коммерсантъ09:53

Патриарх Кирилл поблагодарил приходы русской традиции за возвращение в РПЦ

РИА Новости07:41

Патриарх Кирилл передал главе Парижской архиепископии грамоту о единстве с РПЦ

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Интерфакс02:50

Патриарх Кирилл: вошедшие в РПЦ верующие Парижской архиепископии сделали правильный выбор

ТАСС06:11

Патриарх Кирилл прокомментировал воссоединение западных приходов с РПЦ

RT на русском07:26

Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Известия03:11
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
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В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

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Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

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