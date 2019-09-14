Религия

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Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующее заявление опубликовано 14 сентября на официальном сайте патриархата.
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