Религия
ИзвестияЗападноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующее заявление опубликовано 14 сентября на официальном сайте патриархата.
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Патриарх Кирилл лично поздравил главу «русского экзархата» с возвращением в РПЦ
Интерфакс Религия14:21
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Кирилл Брейдо, который является директором по связям с общественностью "Локомотива" сообщил, что железнодорожники разочарованы решением РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России против "Балтики" на 25 сентября.
Sport.ru 12 сентября в 05:29
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«Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду»
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В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»
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Костин предложил освободить бедных от налогов
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