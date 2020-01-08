Происшествия

BFM.ruBFM.ruЗападные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

По предварительной версии, самолет потерпел крушение из-за технической неисправности. По словам собеседника агентства, западные спеслужбы утверждают, что есть свидетельства перегрева двигателя воздушного судна. По их мнению, это можно считать наиболее вероятной причиной авиакатастрофы.
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Западная разведка считает причиной авиакатастрофы в Иране технический сбой

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Западные спецслужбы назвали вероятную причину крушения украинского Boeing

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СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

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