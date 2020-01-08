Происшествия
BFM.ruЗападные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
По предварительной версии, самолет потерпел крушение из-за технической неисправности. По словам собеседника агентства, западные спеслужбы утверждают, что есть свидетельства перегрева двигателя воздушного судна. По их мнению, это можно считать наиболее вероятной причиной авиакатастрофы.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: западные спецслужбы назвали перегрев двигателя причиной крушения украинского лайнера
Московский Комсомолец15:57
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
Общество
Федеральное телевидение проигрывает борьбу за умы россиян
В Сети появился рейтинг телеканалов федерального уровня по итогам ушедшего, 2019 года.
Здоровье
Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников
В последние годы при бытовом общении и в соцсетях стало популярным называть свое подавленное состояние депрессией, в том числе и после длинных праздников.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Как писал NEWS.ru ранее, Джастин Бибер анонсировал концертный тур и дату выхода нового сингла.
Происшествия
МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран
Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Политика
В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
Авария произошла около 18:00, 37-летний водитель на Kia Rio сбил двух пешеходов, мужчину и женщину, переходивших дорогу по зебре.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
Де Лигт может вернуться в «Аякс» на правах аренды
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс», за который выступал ранее.
Экономика
За 2019 год в России выросло число бедных
Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Шнуров в стихах рассказал о том, как расхвалили премьеры многие СМИ, и задался вопросом, стоит ли ему покинуть теплые края и вернуться в Россию, чтобы успеть посмотреть «чудо-фильмища» на широком экране.
Общество
Названы самые качественные российские товары
Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Армия и оружие
Советник премьера Израиля назвал Сулеймани современным Мориарти
Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн назвал убитого Соединёнными Штатами иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде современным Мориарти.
Происшествия
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Армия и оружие
SANA: Военные США покинули сирийские базы и направились в Ирак
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Происшествия
Срочник, сбежавший из части в Забайкалье, сдался полиции
Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в Красноярском крае.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Гаджеты
OnePlus представила смартфон будущего с исчезающими камерами
Происшествия
Похищенные в Нигерии российские моряки освобождены
Двое российских моряков, похищенных пиратами в Нигерии, были освобождены, преает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Кино