По предварительной версии, самолет потерпел крушение из-за технической неисправности. По словам собеседника агентства, западные спеслужбы утверждают, что есть свидетельства перегрева двигателя воздушного судна. По их мнению, это можно считать наиболее вероятной причиной авиакатастрофы.

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