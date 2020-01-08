Происшествия
Газета.RuЗападная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране
Западная разведка заявила, что согласно первоначальной оценке, украинский авиалайнер, который потерпел крушение 8 января в Иране, не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в сфере безопасности Канады.
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Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Армия и оружие
Bloomberg опубликовал снимки военной базы США после авиаудара Ирана
Американское издание Bloomberg в своем Twitter опубликовало три спутниковых снимка военной базы в Иране, на которых видны следы от авиаударов.
Экономика
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов в 2019 г. До конце первого квартала 2021 г. ей предстоит перевезти для «Роснефти» 5,6 млн тонн за 6,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены
Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Политика
В Госдуме заявили о риске мирового конфликта из-за США
Действия США привели к росту напряженности на Ближнем Востоке, которая может вылиться в мировой конфликт.
Происшествия
В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»
Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы в четверг после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Общество
В Канаде разыграли крупнейший в истории страны джекпот
Крупнейший джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 70 млн канадских долларов ($53,7 млн) разыгран в Канаде.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Происшествия
Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина
Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.
Кино
Клинт Иствуд снял драму о лжи, а Уилл Смит стал голубем. Кино недели
В драме "Дело Ричарда Джуэлла" Клинт Иствуд рассказывает историю настоящего героя, в анимационной картине "Камуфляж и шпионаж" Том Холланд превращает Уилла Смита в голубя.
Происшествия
Два сноубордиста пострадали на «Высокогорье» в Чите
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Политика
Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.
Общество
РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине
Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
Общество
Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
В свою очередь, психолог Илья Шабшин добавил, что после отдыха не нужно перегружать себя работой — стопроцентной загруженностью, которая была до отдыха.
Армия и оружие
КСИР назвал Израиль соучастником убийства Касема Сулеймани
Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал Израиль соучастником убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Трамп: ни один американец не пострадал при атаках Ирана
Президент США Дональд Трамп сделал заявление после ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках чемпионата КХЛ
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Армия и оружие
Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана
В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Политика
Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Футбол
ЦСКА сделал предложение по форварду «Удинезе»
Форвард «Удинезе» Фелипе Визеу может перейти в московский ЦСКА, сообщает Tutto Udinese.
Здоровье
Сомнолог рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.