Западная разведка заявила, что согласно первоначальной оценке, украинский авиалайнер, который потерпел крушение 8 января в Иране, не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в сфере безопасности Канады.

Экономика «Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов «Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов в 2019 г. До конце первого квартала 2021 г. ей предстоит перевезти для «Роснефти» 5,6 млн тонн за 6,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Происшествия В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования» Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы в четверг после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Культура Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Происшествия Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.

Политика Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.

Общество РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Армия и оружие Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.

Политика Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.