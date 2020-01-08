Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность. Об этом 8 января со ссылкой на спецслужбы Канады сообщает Reuters.

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

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