Происшествия

ИзвестияИзвестияЗападные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность. Об этом 8 января со ссылкой на спецслужбы Канады сообщает Reuters.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:00, Ашберн
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