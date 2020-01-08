Происшествия
ИзвестияЗападные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность. Об этом 8 января со ссылкой на спецслужбы Канады сообщает Reuters.
Читать в источнике
Оценить315
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: западные спецслужбы назвали перегрев двигателя причиной крушения украинского лайнера
Московский Комсомолец15:57
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую возмутило поведение соотечественников на Бали
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский самолет
Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана.
Происшествия
В совершении 26 преступлений обвиняется 28-летний дальневосточник
Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.
Политика
Жители России назвали главного виновника пенсионной реформы
Наибольшую ответственность за пенсионную реформу жители России возложили на российскую власть в целом: почти треть населения считает, что в принятии этой реформы виновата социально-политическая система как таковая.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за «Джокера»
Американский актер Хоакин Феникс получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в драме".
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Культура
В Якутске состоится конкурс юных музыкантов «Новые имена Якутии»
Политика
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Армия и оружие
SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
Армия и оружие
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу.
Общество
Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы
Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Политика
В благовещенском ГСТК сменился генеральный директор
Благовещенский «Городской сервисно-торговый комплекс» с нового года сменил генерального директора.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Политика
Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
Шоу-бизнес
Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой
Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».
Армия и оружие
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Новые санкции и военный потенциал США Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана.
Футбол
Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
Футбол
Хет-трик Икарди позволил «ПСЖ» выйти в полуфинал Кубка лиги
На 71-й минуте отличился Йохан Кабай. Вместе с «ПСЖ» в полуфинал Кубка лиги вышли «Лион», «Лилль» и «Реймс».
Музыка
В столице Бурятии выступит московский ансамбль «Мегаполис»
9 января московский ансамбль «Мегаполис» во главе с Олегом Нестеровым выступит в Улан-Удэ на сцене Театра оперы и балета.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани
Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Общество
Игорь Кобзев пообещал лично проконтролировать, как чистят русла рек в Слюдянском районе
Слюдянский район, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - Темпы работ по расчистке русел рек от мусора, который мешает естественному течению и создает угрозу ЧС в период сезонного паводка, необходимо ускорить.