Происшествия
ИзвестияЗападные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность. Об этом 8 января со ссылкой на спецслужбы Канады сообщает Reuters.
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Политика
Зеленский проводит совещание после авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание из-за крушения украинского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Происшествия
В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии
«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за год
Курс рубля вырос на торгах вечером 8 января. Впервые с 11 января 2018 года евро упал ниже 68 рублей.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель
По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Футбол
Шкурин перешел в «Динамо-Брест». Ранее им интересовался ЦСКА
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Армия и оружие
WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
Наука
Установлена роль стволовых клеток в развитии рака желудка
Политика
Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране
Происшествия
В Новокузнецке устроили ночью массовую драку
В Новокузнецке произошла массовая потасовка. Как выяснилось, жуткий инцидент произошел накануне на улице Транспортная.
Армия и оружие
Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco
Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Футбол
Бразильский форвард «Удинезе» может перейти в ЦСКА
Московский ЦСКА присматривается к бразильскому форварду Фелипе Визеу.
Армия и оружие
Глава Пентагона рассказал об ущербе от ракетного удара Ирана
Ракетный удар Ирана по военной базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке, где дислоцируется американский военный контингент, были повреждены палатки, парковочные площадки и вертолет.
Авто
Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq
Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон взял на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия.
Происшествия
Власти Ирана подготовили отчёт о крушении украинского Boeing
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии
Технологии
«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи
В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.