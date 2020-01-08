Происшествия

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Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность. Об этом 8 января со ссылкой на спецслужбы Канады сообщает Reuters.
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Западные спецслужбы назвали предварительную версию авиакатастрофы в Иране

REGNUM00:14

Западные спецслужбы назвали вероятную причину крушения украинского Boeing

Lenta.ruвчера в 15:39

Западная разведка считает причиной авиакатастрофы в Иране технический сбой

Коммерсантъвчера в 15:58

СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране

РИА Новостивчера в 15:45

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:54

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известиявчера в 15:38

Reuters назвало версию западной разведки о причинах катастрофы украинского Boeing

ТАССвчера в 15:31
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Политика

Зеленский проводит совещание после авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание из-за крушения украинского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
РИА Новости вчера в 21:10
Армия и оружие

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

РИА Новости 00:34
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета вчера в 16:13
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
РБК вчера в 11:12
Происшествия

В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии

«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Известия вчера в 23:54
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за год

Курс рубля вырос на торгах вечером 8 января. Впервые с 11 января 2018 года евро упал ниже 68 рублей.
Фонтанка.Ру вчера в 14:57
Энергетика

Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Футбол

Шкурин перешел в «Динамо-Брест». Ранее им интересовался ЦСКА

Спорт-Экспресс вчера в 21:06
Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости вчера в 07:00
Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
ТАСС 00:08
Наука

Установлена роль стволовых клеток в развитии рака желудка

Anonsens вчера в 05:32
Политика

Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

ТВ Центр вчера в 05:06
Происшествия

В Новокузнецке устроили ночью массовую драку

В Новокузнецке произошла массовая потасовка. Как выяснилось, жуткий инцидент произошел накануне на улице Транспортная.
Evo-rus.com вчера в 22:22
Армия и оружие

Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco

Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 19:28
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Футбол

Бразильский форвард «Удинезе» может перейти в ЦСКА

Московский ЦСКА присматривается к бразильскому форварду Фелипе Визеу.
Евро-футбол.ру вчера в 13:40
Армия и оружие

Глава Пентагона рассказал об ущербе от ракетного удара Ирана

Ракетный удар Ирана по военной базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке, где дислоцируется американский военный контингент, были повреждены палатки, парковочные площадки и вертолет.
Политика Сегодня вчера в 20:58
Авто

Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq

Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
Автоновости дня вчера в 09:53
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РИА Новости вчера в 09:00
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон взял на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия.
Газета.Ru 07 января в 10:24
Происшествия

Власти Ирана подготовили отчёт о крушении украинского Boeing

Говорит Москва 01:29
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Газета.Ru вчера в 21:13
Технологии

«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи

В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
REGNUM 00:23
Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:27
Армия и оружие

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru 07 января в 20:32
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