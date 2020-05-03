с чего всё началось

Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.

Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

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