Коронавирус
Газета.RuЗападные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе
Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
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с чего всё началось
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).Известиявчера в 17:11
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СМИ: западные спецслужбы уверены, что Китай скрывал вспышку коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:10
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
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