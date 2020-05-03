Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

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