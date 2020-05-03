Коронавирус
ИзвестияЗападные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
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Западные спецслужбы узнали о сокрытии Китаем доказательств вспышки коронавируса
Комсомольская правда16:25
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Политика
Трамп поприветствовал появление Ким Чен Ына
Коммерсантъ 17:46
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Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Экономика
Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина
После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru вчера в 05:20
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил
Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru вчера в 06:16
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Политика
В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус
Вашингтон, 3 мая 2020, 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN.
REGNUM 18:24
Общество
Опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике
Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи The Rodong Sinmun опубликовал фотографии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.
Взгляд.ру вчера в 21:27
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов.
Деловое.ТВ 11:53
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид официально подтвердила беременность
Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.
Слово и Дело вчера в 04:38
Политика
Министра строительства и ЖКХ Якушева госпитализировали с коронавирусом
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заболел коронавирусом.
Клопс 03:13
Происшествия
Во Франции сгорел склад с медицинскими масками, сообщили СМИ
Пожар уничтожил склад с медицинскими масками в городе Бобиньи на севере Франции, сообщает газета Parisien.
РИА Новости 12:46
Общество
Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Авто
Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
Общество
Роспотребнадзор: до марта коронавируса в России не было
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые россияне считают, что еще в январе-феврале переболели коронавирусом.
Коммерсантъ 06:15
Происшествия
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия 14:37
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Здоровье
79 новых случаев коронавируса подтверждены на Кубани
По данным на 2 мая на Кубани COVID-19 подтвержден у 1162 человек, включая 75 детей.
Kursk.com 05:52
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 12:44
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
Общество
Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
Телеведущий рассказал, как якобы указывал ложную дорогу и отправлял в другой конец города туристов, которые спрашивали у него путь во Львове на русском языке.
РИА Новости 18:24
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla
30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи.
CyberSport.ru 30 апреля в 11:20
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
РИА Новости 10:22