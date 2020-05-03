Коронавирус
ИзвестияЗападные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
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Западные спецслужбы узнали о сокрытии Китаем доказательств вспышки коронавируса
Комсомольская правда16:25
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Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Финансы
Официальный курс евро упал ниже 80 рублей
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля.
РИА Новости 30 апреля в 06:50
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Происшествия
При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек
Коммерсантъ вчера в 22:33
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru вчера в 15:51
Происшествия
При крушении вертолета в Хьюстоне погиб полицейский
При крушении вертолета в американском городе Хьюстон (штат Техас) погиб полицейский. Его коллега находится в больнице.
Российская газета 18:20
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
В Милане и Риме планируют провести «Пушкинский диктант»
Акция "Пушкинский диктант" в этом году официально приобретает международный масштаб, заявки на разработку заданий для мероприятия, несмотря на коронавирус, поступили в том числе из Милана и Рима, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.
РИА Новости 20:32
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 12:01
Здоровье
В Грозном открыли новый корпус детской больницы
Готовность объекта проверил глава Чечни Рамзан Кадыров.
ТАСС 12:08
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу.
ТАСС 30 апреля в 22:06
Происшествия
В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС
Шесть человек погибли в субботу в результате крушения небольшого самолета, принадлежащего ВВС Боливии. Об этом сообщила газета Pagina Siete.
ТАСС 19:17
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд
Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:21
Происшествия
Почти 500 приморцев заразились коронавирусом с начала пандемии
Итого почти 500 человек в регионе страдают от страшного недуга.
Deita.ru 19:55
Общество
Меркель назвала примерную стоимость разработки вакцины от COVID-19
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лекарство от коронавирусной инфекции будет стоить около 8 млрд евро.
Экономика сегодня 10:50
Гаджеты
AMD активно готовит к выпуску RDNA 2 и Zen 3
Корпорация AMD приняла решение, согласно которому к концу года на рынке обязательно появятся центральные процессоры на базе микроархитектуры Zen 3, а также графические процессоры на базе архитектуры RDNA 2. При этом руководство компании не скрывает, что во второй половине года, скорее всего, продажи потребительских товаров снизятся.
Vevby.ru 30 апреля в 15:03
Общество
Штаб: В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 15:26
Общество
Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса
Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
Общество
Россиян предупредили об опасности использованных медицинских масок
Нагибин предложил установить отдельные контейнеры для сбора именно масок и перчаток.
Телеканал 360° 01:16
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go
Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru вчера в 10:03
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс 13:05
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Политика
Лидерству США предрекли конец из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец лидерству США на международной арене, заявили авторы статьи, опубликованной в издании Le Monde.
Lenta.ru 20:36