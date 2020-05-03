Коронавирус
Вести.RuЗападные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
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Западные спецслужбы узнали о сокрытии Китаем доказательств вспышки коронавируса
Комсомольская правда16:25
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:11, Ашберн
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Политика
Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой
В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.
Свободная Пресса 08:44
Происшествия
В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом
Более 40 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два пациента скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:25
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Луки.ру 30 апреля в 02:00
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
Общество
В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий
Gazeta.SPb вчера в 10:37
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанской провинции Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы правительства одного из российских регионов.
Новая газета вчера в 12:54
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде.
Телепорт 03:13
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Общество
На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след
Lenta.ru 21:37
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у стационаров
Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров. Это связано с изменением схемы приема пациентов.
Российская газета 21:23
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Общество
Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500
Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости 21:30
Шоу-бизнес
Самойлова забрала Джигана домой из реабилитационной клиники
После заявления Самойловой о разводе Джиган попытался наладить отношения с возлюбленной.
iReactor 06:36
Политика
Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии
«Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».
URA.Ru 21:40
Гаджеты
В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5
Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
OAnews 10:36
Армия и оружие
Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции
Коммерсантъ вчера в 22:13
Политика
Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Авто
Старт продаж Chery Exeed состоится уже летом
Новый полноразмерный кроссовер Exeed TXL, призванный стать первой моделью премиального суббренда Chery в России, поступит в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 10:57