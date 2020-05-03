Коронавирус

Вести.RuВести.RuЗападные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
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Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

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СМИ: западные спецслужбы считают, что Китай скрывал данные о коронавирусе

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Разведки пяти стран обвинили Китай в уничтожении доказательств вспышки COVID-19

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Западные спецслужбы обвинили КНР в уничтожении данных о вспышке COVID-19

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Пять стран обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

URA.Ru16:57

СМИ: спецслужбы Запада обвинили Китай в уничтожении фактов о коронавирусе

РИА Новости16:26

Западные спецслужбы узнали о сокрытии Китаем доказательств вспышки коронавируса

Комсомольская правда16:25
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Армия и оружие

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ru 14:22
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

RT на русском 11:50
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

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РИА Новости 07:17
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Политика

Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой

В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.
Свободная Пресса 08:44
Происшествия

В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом

Более 40 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два пациента скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:25
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Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Луки.ру 30 апреля в 02:00
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

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Стало известно, сколько Бабкина потратила на лечение от коронавируса

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В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий

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Продолжение «Сумерек»: Стефани Майер не на шутку разволновала фанатов

Wday.ru 09:13
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанской провинции Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы правительства одного из российских регионов.
Новая газета вчера в 12:54
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Общество

Названы пять типов кожных проявлений коронавируса

ФАН 02:11
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Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

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Телепорт 03:13
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Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
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Общество

На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след

Lenta.ru 21:37
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Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у стационаров

Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров. Это связано с изменением схемы приема пациентов.
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500

Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости 21:30
Шоу-бизнес

Самойлова забрала Джигана домой из реабилитационной клиники

После заявления Самойловой о разводе Джиган попытался наладить отношения с возлюбленной.
iReactor 06:36
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Политика

Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии

«Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».
URA.Ru 21:40
Гаджеты

В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5

Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
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Армия и оружие

Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

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Политика

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Авто

Старт продаж Chery Exeed состоится уже летом

Новый полноразмерный кроссовер Exeed TXL, призванный стать первой моделью премиального суббренда Chery в России, поступит в продажу летом 2020 года.
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