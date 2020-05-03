с чего всё началось

Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

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