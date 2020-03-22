Коронавирус

Piter.tvPiter.tvЗапасающиеся туалетной бумагой из-за коронавируса получили свой термин

На популярном сайте сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий людей, скупающих туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. Также этим словом обозначают паникующих из-за распространения вируса и игнорирующих меры предосторожности, на которых настаивают медики.
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В словаре английского сленга Urban Dictionary
 появился термин, обозначающий как паникующих из-за эпидемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности.
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Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

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Для запасающихся туалетной бумагой из-за COVID-19 придумали термин

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Для скупающих туалетную бумагу из-за COVID-19 придумали обидный термин

РЕН ТВ07:59

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали обидный термин

Lenta.ru07:34
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