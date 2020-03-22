Коронавирус
Piter.tvЗапасающиеся туалетной бумагой из-за коронавируса получили свой термин
На популярном сайте сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий людей, скупающих туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. Также этим словом обозначают паникующих из-за распространения вируса и игнорирующих меры предосторожности, на которых настаивают медики.
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В словаре английского сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий как паникующих из-за эпидемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности.РИА Новости08:39
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