Общество

ИзвестияИзвестияЗапашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 6 декабря. По его словам, это высказывание не касается обычных футбольных фанатов.
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с чего всё началось

Эдгард Запашный: Главного дрессировщика выбираем раз в шесть лет

После презентации проекта народный артист России, дрессировщик и генеральный директор Большого цирка Эдгард Запашный дал интервью корреспондентам «Спорта День за Днем», из которого вы узнаете: – что общего в профессиях Запашного и Черчесова; – о ненависти в адрес Комбаровых из-за выступления зверей на днях рождениях их детей; – о встрече с Сергеем Семаком-веганом; – что делать с фанатами, матерящимися на стадионе; – что страшнее – засунуть голову в пасть льву или поговорить с Владимиром Путиным; – о проекте «OFU.
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В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Тот самый концерт», на мероприятии присутствовала главная героиня картины Алла Пугачева.
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Представитель известной цирковой династии Запашных в четвёртом поколении. Народный артист Российской Федерации. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».
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